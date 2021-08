L’architetto di PS5 Mark Cerny ha predetto la morte dei giochi per giocatore singolo 10 anni fa

Non sono poche le persone che volevano prevedere fine dei giochi giocatore singolo: In una società sempre più interconnessa, sembra logico che le esperienze virtuali vadano in multiplayer piuttosto che in single player. Era una di quelle persone Mark Cerny, il designer di Sony e responsabile dell’ingegneria PS5, che ha affermato 10 anni fa che non ci sarebbe voluto molto prima che i videogiochi fossero esclusivamente videogiochi per giocatore singolo.

Ecco come ci ricordano GameIndustry.biz In una rubrica periodica che esamina gli eventi dell’industria dei videogiochi di dieci anni fa. Secondo questo articolo, una sessione speciale si è tenuta alla GDC Europe 2011 con la partecipazione di Mark Cerny, Shuhei Yoshida, poi presidente di Sony Worldwide Studios, e Mick HawkingDirettore dello studio Sony Liverpool. A quell’evento, un ingegnere di PS5 ha dato ai giochi una durata di tre anni. giocatore singolo.

“Penso che l’esperienza giocatore singolo Mark Cerny ha detto in una sessione privata: “Il tradizionale se ne andrà in tre anni. Ora ti siedi nel tuo salotto e giochi da solo; chiamiamo questa modalità giocatore singolooh kamba giocatore singolo“. In un mondo con Facebook, non credo che dureràAll’epoca, mancavano ancora due anni all’annuncio e al successivo lancio di PS4, ma sembrava che Cerny sperasse che l’industria si sarebbe spostata verso esperienze condivise.

In effetti, ciò a cui all’epoca si riferiva Mark Cerny erano le caratteristiche che rendevano più coinvolgente il gioco singolo. In effetti, ha dato come esempio anime demoniache Per PS3 e il tuo sistema in linea Con caratteristiche come le invasioni. “La cosa divertente qui è che non sappiamo nemmeno come chiamarlo: è un giocatore singolo O è multiplayer? Il termine non esiste nemmeno. È un po’ orwelliano: se non hai una parola per la libertà, non avrai la rivoluzione. Come puoi parlare di questo design quando non abbiamo le parole per descriverlo? Tuttavia, questa sarà la norma, credo, nel 2014. “