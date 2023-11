L’Argentina chiede di rafforzare il pluralismo nell’Assemblea regionale

Di fronte ai rappresentanti di 25 paesi, il capo delle relazioni estere li ha invitati a combattere il pensiero riduzionista e negazionista su fenomeni come la crisi climatica e a sviluppare azioni congiunte per promuovere la parità di diritti, i valori territoriali e la giustizia.

Da parte sua, il Ministro dello Sviluppo Regionale e dell’Habitat di questo Paese, Santiago Maggiotti, ha sottolineato l’importanza dell’evento per raccogliere proposte e analizzare l’andamento dell’Argentina durante quest’anno alla guida di Minorfi e per costruire la struttura istituzionale di tale organizzazione. Chiediamo di lavorare insieme, come un unico blocco, per inserire l’edilizia abitativa nell’agenda globale e come priorità nella mobilitazione delle risorse. Vogliamo promuovere le pari opportunità e ci impegniamo a rispettare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A sua volta, il direttore della Divisione Sviluppo Sostenibile e Insediamenti della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, Carlos de Miguel, ha ritenuto che la cooperazione regionale sia essenziale per affrontare il cambiamento climatico, risolvere le sfide della mobilità, promuovere città inclusive e l’accesso ai beni di prima necessità. Servizi. Servizi e sviluppo urbano.

Inoltre, ha avvertito che tra sette anni l’86% della popolazione della regione vivrà nelle città, il che significa che i problemi che non vengono risolti ora peggioreranno. De Miguel ha sottolineato che l’obiettivo della CEPAL è costruire un futuro produttivo, inclusivo e sostenibile, basato sulla chiarezza delle componenti sociali e ambientali e cercando di ridurre il divario di genere.

MINORFI è un ente intergovernativo di coordinamento e cooperazione che cerca di affrontare le sfide comuni affrontate dai paesi in termini di accesso alle case, miglioramento delle istituzioni informali, delle infrastrutture e della gestione del territorio.

Gli stati membri includono Belize, Cuba, Giamaica, Repubblica Dominicana, Haiti, Messico, Nicaragua, Brasile, Bolivia e Venezuela.

Memoria/gas