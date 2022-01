L’Argentina detiene la presidenza ad interim di CELAC

Il Nicaragua ha ringraziato Celak per aver promosso l’unità e l’integrazione

E così questo Paese del sud sostituirà la sorella Messico, il cui presidente Andres Manuel Lopez Obrador è in carica da più di un anno, a causa dello stato della pandemia.

Molti Paesi hanno sottolineato il sincero riconoscimento dello straordinario lavoro del Messico e hanno augurato all’Argentina il successo in questa amministrazione, durante la sessione plenaria del 22° Vertice dei Ministri degli Esteri CELAC, che si è svolto di persona e di persona presso il Palacio San Martín, in cui i vari le delegazioni hanno rivisto quanto realizzato negli ultimi mesi.

Prendendo la parola all’incontro, il Ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha ringraziato i Paesi CELAC e ha sottolineato che ricevere il sostegno e la fiducia unanimi di questo Paese meridionale è un impegno e un risultato del compito che ci attende.

“La ricerca delle coincidenze sarà il nostro compito principale, il rispetto della diversità è la nostra guida”, ha detto il capo della diplomazia argentina, dopo aver considerato che il CELAC era un forum pensato per la regione, non nato per competere con niente e nessuno che è sorto. Dalle viscere dei nostri popoli come risposta alla necessità dell’unione senza eccezioni.

Durante l’incontro, a cui partecipa il presidente Alberto Fernandez, vengono trattati temi come l’era post-pandemia, la cooperazione spaziale, la salute, la lotta ai cambiamenti climatici, la cooperazione in materia di istruzione, la connettività regionale e la tecnologia.

