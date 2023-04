L’Argentina ha battuto la Bolivia nel campionato sudamericano Under 17

ESPN. comLettura: 4 minuti.

IL La nazionale argentina Under 17 ha sconfitto la Bolivia 1-0 nel secondo appuntamento per il Sud America Dall’Ecuador, in una partita segnata dalla rotazione proposta dal tecnico Diego Placente e da una costante ricerca dell’Albiceleste, che ha dominato la partita in ogni momento e ha trovato la sua ricompensa solo a metà ripresa, grazie al proprio opportunismo. Valentino Acuna.

Dopo molte ricerche, l’Argentina ha trovato il suo premio contro la Bolivia. @dipendente

Per quanto riguarda l’esordio ospite contro il Venezuela, con un’offerta per Diablito Echeverri, Placente ha deciso di passare a 10 da 11! Cosa ha iniziato? Venerdì: il portiere dell’Unión Froilán Diaz è stato l’unico a ripetere il possesso.

Nonostante l’Argentina avrà appuntamento libero il giorno successivo, la fase a gironi prevede un programma impegnativo per tutte le selezioni, con quattro impegni in nove giorni (Venezuela venerdì 31, Bolivia domenica 2, Perù giovedì 6 e Paraguay sabato 8), il giovane allenatore dell’Albiceleste ha fatto appello per una rotazione prima di affrontare la squadra dell’Altiplano.

confronto che Era in ritardo di un’ora e mezza a causa delle piogge incessanti che hanno ritardato l’inizio di Venezuela-Paraguay Nello stesso luogo, lo stadio George Capwell, ha controllato dall’inizio alla fine la squadra del Rio de la Plata, senza nemmeno godere di quella profondità.

Il primo tempo più netto è arrivato 11 minuti fa, quando Gonzalo Escudero è riuscito a far uscire dal suo campo Kevin Gutierrez, che ha battuto il portiere Fabian Pereira, che ha recuperato e parato la caduta della sua staccionata con il piede sulla linea di porta.

L’Argentina ha il possesso palla per l’80% delle volte e va più volte vicino alla porta, difesa da Pereira, ma negli ultimi metri è imprecisa a trovare un libero che si trova davanti alla porta.

All’alba del sequel, Pereira ha indossato ancora una volta il costume dell’eroe salvando la sua squadra da un colpo di Tobias Cardozo e ha iniziato a diventare uno dei personaggi della notte.

Di fronte alla difficoltà della sua squadra di sfondare lo zero punti, Placente Echeverri e Roberto hanno mandato in campo, attaccanti del River che indossavano i costumi dei personaggi della prima, e dopo pochi minuti è arrivato il gol vittoria (poi Albarracín, Lopez ed entrò Villalba).

Al 69 ‘, Echeverry ha inviato un cross da destra a sinistra che ha trovato un passaggio inconcludente di un difensore boliviano, un colpo di testa di Lucas Ontivero e controllo e un tiro rapido e preciso del giovane giocatore di Newell Valentino Acuña, che ha raggiunto l’agognato obiettivo. -Dopo il gol. molto.

Nonostante il fatto che entrambe le squadre abbiano chiuso con dieci a causa della stiratura aggressiva Gustavo Albarracin, che ha visto il colore rosso (Dopo aver parlato con l’arbitro che lo ha allertato all’inizio con il suo assistente) Sebastian Altamirano è rimasto ferito (La Bolivia è rimasta la stessa), le dinamiche della partita non sono cambiate e anche Pereira ha impedito che il vantaggio della squadra del Placente fosse maggiore.

Con questa vittoria l’Argentina, che riposerà il giorno successivo, si è affermata come l’unica squadra del torneo ad avere un risultato perfetto dopo due appuntamenti. Il loro prossimo impegno, considerando il raggiungimento della Final Six (i primi quattro di quella fase si qualificano per la Coppa del Mondo di categoria che si terrà in Perù), sarà giovedì, dalle 21:00, proprio contro il Blanquirroja.

scheda dati:

0- Bolivia: Fabian Pereira Anderson Ihuana, Marcelo Torrez, Ivan Molina, Vladimir Galvez, Ricardo Kadima; Matias Galindo (m46, Debbie Cook), Gonzalo Mendoza (m75, Bernardo Loroino), Bruno Mendes (m58, Brian Mamani); Jairo Rojas (M46, Sebastian Altamirano) e Cesar Flores (M59, Moises Paniagua). Allenatore: Pablo Escobar.

1 – Argentina: Froilan Diaz Gonzalo Escudero (M78, Juan Villalba), Dylan Gorosito, Tobis Palacio Cardozo, Octavio Ontivero; Valentino Acuña, Kevin Gutierrez, Alejo Sarco (M60, Agustin Fabian Roberto), Mariano Jerez (M73, Gustavo Barracín); Benjamin Acosta (M78, Santiago López) e Maximiliano Purcell (M60, Claudio Echeverri). Allenatore: Diego Placente.

Obiettivo: 0-1, m69: Valentino Acuna.

governare: Augusto Aragon dall’Ecuador. Ha servito Albarracín (m85), Galindo ammonito (m41), Galvez (m44), Pereira (m88), López (m90) ed Echeverry (m90+3).

Incidenti: Partita di secondo appuntamento del Girone B per il Sud America U-17, che si è disputata allo Stadio Jorge Capuel, a Guayaquil, con un cambio di orario e un ritardo di 90 minuti, a causa della forte pioggia che ha causato la sospensione della prima partita. tra Venezuela e Paraguay.