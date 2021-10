L’Argentina urla in Italia

Con un weekend di puro calcio in giro per il mondo, non mancano i gol argentini nei campionati più importanti del mondo. E il caso dell’Italia non fa eccezione. Questo è in aggiunta all’obiettivo Lucas Martinez mercoledì, Chi è cambiato prima? Napoli, C’erano altri compagni che hanno festeggiato. Li esaminiamo di seguito.

Arrivederci anche a te



Giovanni Simeone e il suo secondo gol

Pareggio contro 3-3 dopo il suo gol Genova Nell’ultima data, Geo Simeone Si è convertito di nuovo questa domenica, segnando il suo percorso verso il gol Ciao Verona Sopra 4-0 vittoria Spezia, Per il settimo giorno Un campionato.

Simeon ha rotto l’equilibrio con un superbo colpo di testa dopo quattro minuti di gioco. La squadra veronese ha cambiato immagine in campionato dopo l’arrivo del tecnico croato Igor Tudor ha sostituito Eusebio di Francesco.

Arrivederci anche a te



David Foroni allunga il vantaggio e con l’aiuto di Simeone Gianluca Cabrari realizza un superbo gol, 3-0 Prima della fine del primo tempo. Nella seconda parte, quando è arrivato il tocco finale? Daniel Pessa era convinto dell’incidente È tornato in Serie A con un gol dopo un’attesa di tre anni.

Arrivederci anche a te



In questo senso, Verona ha incatenato la sua quarta partita senza fallo Con due vittorie e due tracciati, e la terza squadra con più gol in Serie A, con 15 reti, dietro Napoli (16) e Inter (22).

All’Udinese sono stati trasferiti anche Pereira e Forestale

Argentina Roberto Pereira e Fernando Forestale All’arrivo ha firmato ogni gol questa domenica Udinese Samboria. In una grande partita, con tanti argentini, La squadra di Luca Coty ha pareggiato 3-3.

Arrivederci anche a te



Due volte avanti in classifica, con gol Roberto Pereira (1-0 in 15 minuti), e il brasiliano Pitto Pedungal (2-1 su 44), l’Udinese stava per perderla Fabio Guacliarella e Antonio Condreva Capovolgi il gioco.

Tuttavia, all’84° minuto La Forestale sembrava aver cambiato il 3-3 finale e ha recuperato un punto prezioso per l’Udinese. In questo modo la squadra argentina è 13° e Zambortia è 15°.