L’argentino che fotografa lo spazio dal suo cortile e arriva alla NASA

Ignazio lo è ingegnere ricevuto dentro ITBA (Istituto Tecnologico di Buenos Aires) e iniziò la sua attrazione per l’osservazione del cielo 11 anni quando sua madre glielo comprò Il primo telescopio . Lo ricorda come Il momento che ha segnato la sua vita nello stesso modo in cui se ne accorse la prima volta Saturno Dal cortile della sua casa di Belgrano, con un telescopio newtoniano da 200 mm di apertura.

L’osservatorio che l’ingegnere costruì nel cortile di casa sua.

I suoi studi da ingegnere e la passione per il cielo lo hanno portato a partecipare a progetti che gli hanno fornito oggetti di valore Strumenti e conoscenze Per continuare lo sviluppo in Astrofotografia Oltretutto Comunicare con le persone Eccezionale sul campo astronomia .

In questo senso ha ottenuto Formazione interna In Comitato Nazionale per la Ricerca Spazialeattuale CONAE, presso l’Osservatorio di San Miguel, Provincia di Buenos Aires. Lì ha lavorato al progetto Satellite e lanciatore argentini. Poi Ha vinto una borsa di studio Nella casa studio più prestigiosa del Nord America Massachusetts Institute of Technology. (Massachusetts Institute of Technology) per un master in Aviazione e astronautica.