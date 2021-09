L’argentino Dino, ex Barcellona, ​​smentisce il suo pessimo rapporto con il panamense Torres, esonerato dai Pumas | calcio | Gli sport

Il Centroamericano non si è comportato come previsto e in due tornei non si è affermato come un debuttante. Ha segnato un gol in 20 partite ed è stato espulso per questo.

Il L’argentino Juan Ignacio DeninoL’attaccante dei Pumas ed ex giocatore ecuadoriano del Barcellona ha negato, mercoledì, un cattivo rapporto con il suo ex compagno nell’attacco, Il panamense Gabriel Torres, che è stato espulso dalla nazionale messicana.

“Mi sentivo bene con lui, come tutti i miei compagni di squadra. Sfortunatamente, il calcio è solo una questione di risultati Oggi non abbiamo molto da fare, tranne le statistiche finali”, ha spiegato in conferenza stampa.

Torres, che ha giocato per il Panama alla Coppa del Mondo 2018 in Russia, ha firmato Pumas per il campionato di Clausura 2021 per sostituire Paraguay Carlos González, che ha catturato le tigri.

Con Gonzalez, Dinenno ha formato uno degli attaccanti più produttivi ad Apertura 2020 con Pumas al secondo posto.

Il panamense non ha fatto quello che ci si aspettava E in due tornei, non si è affermato come iniziatore. In 20 partite ha segnato un gol, per cui è stato licenziato.

“Rimango con il lato professionale di TorresNon solo sport. Internazionale con il suo Paese, ha giocato il Mondiale e quando era il suo turno all’estero ha sempre avuto le migliori maniere per dimostrarlo. Quando non è il tuo turno di giocare il tempo che devi dare più supportoDinenno è stato aggiunto.

I Pumas sono terzultimi nel Campionato Apertura. Il leader farà visita in America domenica nella dodicesima giornata, partita in cui l’argentino ha assicurato che la sua squadra non sarà una vittima.

“Siamo convinti di poter conquistare l’America in Azteca, Ed è uno stadio maestoso, l’abbiamo già fatto. Ognuno può pensare quello che vuole, l’importante è quello che pensiamo e sappiamo di poter vincere se facciamo del nostro meglio”.

Il match con l’America è uno dei match più attesi dagli amanti dei gatti Perché lo considerano il loro grande concorrente nel campionato messicano.

“L’unica cosa che Possiamo promettere ai nostri fan che ce ne andremo con un buon comportamento affrontare l’America. “Faremo di tutto, da ieri a domenica, per vincere la partita”, ha dichiarato DeNino. (Dottoressa)