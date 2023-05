L’argentino Fernando Ortiz, nuovo allenatore del Monterrey

CITTA’ DEL MESSICO (AP) — Fernando Ortiz non ha impiegato molto a trovare lavoro in Messico.

Appena una settimana dopo la sua separazione dall’America, l’allenatore argentino ha accettato di assumere la guida di Monterrey con l’obiettivo del torneo Apertura 2023.

Monterrey ha confermato il contratto ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Ortiz si è dimesso dopo che l’América è stata eliminata dall’arcirivale Chivas nelle semifinali del torneo di Clausura.

Il 45enne argentino è arrivato all’Estadio Rayados per sostituire Victor Manuel Vucic, espulso dopo che la squadra era stata eliminata in semifinale dai futuri campioni del Tigres.

Ortiz ha trascorso due anni e mezzo ad allenare Aguilas capitanando la squadra Under 20 prima di essere promosso in prima squadra dopo l’esonero del connazionale Santiago Solari lo scorso anno al Clausura.

Nel suo primo torneo, “Tano” Ortiz ha eliminato l’América dall’ultimo posto in classifica, classificandola nella Direct League, ma è caduta nei quarti di finale contro Pachuca. Nell’Apertura del 2022, l’América è rimasta in testa durante la fase regolare, ma è caduta in semifinale contro Toluca. Nel torneo appena concluso, è arrivato secondo ed è stato eliminato dal suo classico rivale Chivas.

Ortiz ha diretto Águilas come la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nei suoi due campionati completi. Questa caratteristica avrebbe funzionato a suo favore per ottenere il lavoro con Monterrey. Nonostante avesse una squadra di talento, la squadra non ha mostrato un calcio offensivo sotto Vucetich.