L’argentino Solari sa che all’America manca il coraggio di vincere

CITTÀ DEL MESSICO, 27 febbraio (EFE) – L’argentino Santiago Solari, allenatore dell’Aguilas del America, ha ammesso che la sua squadra non aveva il coraggio di battere Pumas UNAM nel settimo giorno del campionato di calcio messicano Clausura 2022.

“Non è stata la partita più brillante, ci è mancata la fluidità e l’audacia per vincere, ma abbiamo creato delle situazioni pericolose”, ha spiegato l’allenatore dopo il pareggio a reti inviolate di sabato contro i Cats.

Nella partita all’Olympic University Stadium di Città del Messico, Pumas e America hanno mescolato il loro stile di centrocampo e hanno prodotto solo una manciata di gol. Per quanto riguarda i gatti, nel secondo tempo è stato espulso il brasiliano Diogo de Oliveira.

Con un pareggio, l’America è scesa al penultimo posto in campionato con cinque punti, con una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte.

Solari ha dichiarato che contro Pumas, uno dei principali concorrenti della sua squadra, gli Eagles sono tornati in pista per staccare dalle ultime posizioni.

“E’ stata una partita serrata, un derby, oggi siamo stati forti e abbiamo gareggiato, questo è l’unico modo che abbiamo per uscire dalla situazione in cui ci troviamo, gareggiando per primi per vincere. Oggi ce l’abbiamo fatta, ma non l’abbiamo fatto .Sai molto su questo punto.

Lo stratega era fiducioso che la sua esperienza da allenatore iniziata al Real Madrid lo avrebbe aiutato a ricostruire la pessima mossa della sua squadra a Clausura.

“Gioco a calcio da molti anni e conosco questo tipo di situazione e se continuiamo a gareggiare finiremo per vincere. Seguiamo la strada del professionismo e intendiamo estenderla alla prossima partita, non ci sono strade alternative. “

Santiago Solari ha evidenziato la motivazione che i suoi giocatori hanno mostrato contro i felini nonostante le critiche ricevute per non aver vinto.

“Ci sono momenti brutti; devi navigare attraverso le tempeste ed è lì che vedi il personaggio, questo è un club molto grande, hanno grandi fan e devi avere un cuore speciale per competere qui; oggi lo abbiamo mostrato anche se abbiamo non ha preso la vittoria”.

Nell’ottava giornata di Clausura 2022, martedì prossimo riceverà Águilas Querétaro allo Stadio Azteca.

