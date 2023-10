Larita, dopo essersi unita a Bullrich Space: “PASO mi ha insegnato molte lezioni”

Dopo l’improvviso annuncio di Patrizia Bullrich – Candidato presidenziale del movimento Together for Change (JxC) – una settimana prima delle elezioni generali, Horacio Rodríguez Larreta Ha messo in evidenza la Federazione Spaziale e ha sottolineato gli insegnamenti da cui ha ottenuto Passato.

“Voglio ringraziare Patricia per avermi invitato a essere il suo primo ministro e a dare il mio contributo a questo paese per il quale noi argentini giochiamo”, ha espresso per la prima volta sui social network.

In questo senso ha elogiato la candidata presidenziale del partito e ha sottolineato: “Patricia è una donna coraggiosa, con obiettivi chiari e che rappresenta milioni di argentini che credono che Insieme per il Cambiamento abbia i valori, l’esperienza e la squadra per cambiare il Paese con tutti gli argentini. Inoltre, abbiamo potere nel Congresso e nei governatori statali.” E nei sindaci che rendono possibile il cambiamento con noi.”

D’altro canto, il presidente del governo della Città Autonoma di Buenos Aires ha sottolineato la lezione lasciata dalla sconfitta alle primarie aperte, simultanee e obbligatorie (PASO). “PASO mi ha lasciato molte lezioni. L’ho detto l’altro giorno. La sconfitta mi ha ferito moltissimoMa nella vita bisogna andare avanti, bisogna lottare. “Ciò che mi spinge è la passione di trasformare questo Paese e di essere un giocatore di squadra.”

Una settimana fa, Larita Rompere il silenzio Dopo la sconfitta alle primarie, la cui campagna ha visto accese lotte interne al partito PRO, ha sottolineato che Bullrich è il “miglior candidato presidenziale” del paese.

“Patricia e io abbiamo detto durante tutta la campagna che dopo il PASO saremmo stati insieme. Vinceremo e continueremo questo cambiamento che ci entusiasma “Questo ci ricorda che questo Paese può sopravvivere, che c’è spazio per tutti coloro che se ne sono andati per tornare e che andremo avanti”.

Riguardo alle proposte dell’opposizione, Rodríguez Larreta ha sottolineato che si tratta di “due forme di populismo” che “ci hanno dimostrato che sono distruttive” e ha affermato che la proposta JxC è l’unica che cerca “un vero cambiamento”.