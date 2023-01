L’arresto fotografico di Nichols a Memphis mostra un episodio di estrema brutalità della polizia

stato unito Bollire in un altro caso Brutalità della polizia contro la comunità afroamericana. Cinque agenti Polizia di MenfiGiovedì, anche lui nero, è stato arrestato a morte Di Nichols ImmaginiUna gamba 29 anni per cui si è fermato Presunta guida spericolata 7 gennaio. Glielo hanno dato così battere quel giovane lo era È stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche Morì tre giorni dopo. immagini che mostrano Spietato lavoro di poliziaSi sono scatenati di nuovo Malcontento e proteste nel Paese.

Il primo rapporto della polizia ha descritto gli eventi come “due incontri”. comunque, il dissezione del cadavere Commissionato dalla famiglia, che ha condiviso una foto di Nichols in un letto d’ospedale apparentemente privo di sensi, inchiodato a un ventilatore e con il viso gonfio e contuso.Sanguinamento pesante da pestaggio violento“.

“Atti atroci e disumani”

Notizie correlate

capo della polizia di Memphis, Cerelyn Davisanch’esso nero, ha confermato giovedì che le azioni dei cinque agenti che Facevano parte della controversa unità ScorpionE Lei era “Terribile, spericolato e disumanoOra, le foto diffuse dalle stesse autorità confermeranno gli abusi.

Ex ufficiali del dipartimento di polizia civile sono stati visti prendere brutalmente a calci e pugni le foto di Nicole. pic.twitter.com/SgsImrLReK —Ben Crump (@AvvocatoCrump) 28 gennaio 2023

Inoltre, i fatti sono venuti alla luce due settimane dopo che è emerso un altro caso mortale di brutalità della polizia, in questo contro il cugino del fondatore del movimento.Il movimento Black Lives Matter“. Kenan Anderson31 anni, a causa di A Infarto dopo l’esistenza È stato fermato e colpito ripetutamente con un taser dalla polizia di Los Angeles durante un incidente stradale 3 gennaio.