L’Arsenal è tornato alla grande

Calcio con champagne all’Emirates Stadium. Che si è visto pochissimo ad inizio campionato Artiglieri Ciò sorprenderà notevolmente l’Inghilterra nel 2022-23. E ora, con il ritorno in Champions League dopo sei anni, i discepoli di Mikel Arteta vogliono stupire anche l’intero Vecchio Continente.

Che sia il desiderio di farlo Artiglieri Che si tratti del ritorno alla massima competizione continentale, della fragilità del PSV Eindhoven o della pioggia caduta sul feudo londinese per tutta la partita, l’Arsenal ha riscoperto il suo miglior calcio in un giorno perfetto e ha regalato ai suoi tifosi una vittoria per 4-0 nella prima partita europea piatto. La mostra dall’inizio alla fine ha visto, oltre a diverse figure chiave, diverse anteprime.

Anche se ci sono molti giocatori dell’Arsenal che non hanno mai giocato in Champions League, nel caso di Bukayo Saka, Leandro Trossard e Martin Odegaard, lo hanno fatto in un modo speciale. I primi gol di inglesi e belgi in Champions League hanno preceduto il gol ben realizzato di Gabriel Jesus. Quest’ultimo è più abituato a vedere il gol in Europa con la maglia del Manchester City. Una festa di gol a cui il capitano non ha voluto mancare cannoniere.

I discepoli di Mikel Arteta non solo guidano il Gruppo B dopo la vittoria e il pareggio (1-1) tra Siviglia e Lens, ma hanno anche fissato un livello molto alto e un obiettivo molto alto per l’attuale stagione europea. Con una tale prestazione calcistica, era difficile opporsi all’allenatore spagnolo e a Gabriel Jesus nel suo desiderio di vincere la Champions League con l’Arsenal.

Offerta europea dell’Arsenal

Senza l’infortunato Gabriel Martinelli, ma con Leandro Trossard e Gabriel Jesus che formano un trio offensivo con Bukayo Saka, oltre a David Raya che ripete il titolo tra le traverse per la seconda partita consecutiva, il primo tempo per i discepoli di Mikel Arteta è stato un regalo alla parrocchia. cannoniere. Uno spettacolo di gioco e di calcio offensivo per confermare il ritorno in Champions League dalla porta grande.

La prima persona a battere il conteggio dei gol dell’Arsenal in Europa non potrebbe essere nessun altro com.starboy. Naturalmente, con l’aiuto del portiere ospite. In uno dei tanti arrivi Artiglieri Sul lato destro, Martin Odegaard ha osato tentare la fortuna dal limite dell’area di rigore. Walter Benitez è riuscito a fermare il tiro del norvegese, ma non lo ha bloccato. La palla cade sui piedi di Bukayo Saka e all’8 ‘l’esterno inglese apre le marcature all’Emirates Stadium. E questo era solo l’inizio della festa. cannoniere.

Con il PSV Eindhoven disteso e in possesso di palla più di quanto Mikel Arteta vorrebbe, per l’Arsenal si è aperta una strada in contropiede, che non l’ha sprecata. Ma più che un semplice trucco, Artiglieri Con una prodezza tecnica sono arrivati ​​allo 0-2.

Un trucco e un drive di Gabriel Jesus a centrocampo per lasciare indietro la difesa olandese, e passa in prima linea da Bukayo Saka, e spara una palla bassa che colpisce il palo di Leandro Trossard, e segna il gol. Qui non c’è stato l’aiuto di Walter Benitez e c’è stata una grande combinazione tra i tre gemelli. L’Emirates Stadium è stato divertente come lo è stato per molto tempo. Ma la storia non è finita qui.

Anche Gabriel Jesus, che ha mostrato tutta la sua gamma di svolazzi, finte e passaggi in area di rigore, toccando la porta molto chiaramente in due occasioni, voleva segnare il suo gol. Ma non uno qualunque. Grande obiettivo. Un gol come quello realizzato al 38′ su assist di Leandro Trossard. Il brasiliano ha controllato il cross dell’ex giocatore del Brighton sul secondo palo e ha messo il suo destro fuori dalla portata del portiere del PSV Eindhoven. Un po’ tipico per un giocatore il cui obiettivo è lottare per la Champions League.

Ødegaard si unisce al partito

I secondi 45 minuti, a differenza dei primi, non sono iniziati con i gol, ma con le occasioni. L’Arsenal aveva due gol per consolidare la vittoria, ma Walter Benitez fermò nuovamente Gabriel Jesus. È tempo che Mikel Arteta, con più di una vittoria in tasca, introduca i cambiamenti.

I giovani giocatori Emile Smith Rowe, tra gli applausi dell’Emirates Stadium, e Reiss Nelson sono scesi in campo. E anche Fabio Vieira, una delle nuove stelle dei tifosi cannoniereMa saranno gli inglesi a partecipare segnando il quarto gol della partita. Simbolicamente sì. Martin Odegaard non ha avuto bisogno di molto aiuto per aprire il suo conto da gol in Champions League.

Il primo gol del capitano cannoniere Nella massima competizione continentale – in precedenza aveva giocato due partite con il Real Madrid nel 2020 – è stato anche un gol straordinario. Il norvegese ha controllato il pallone in quella che potrebbe essere definita la “zona Martin Odegaard”, ha fatto una finta, ha guardato verso la gamba buona, ha trovato spazio e ha messo la palla sul palo. Un sinistro tanto estetico quanto tipico della mente dell’Arsenal al 70′ vale il 4-0 e il rigore. La pioggia continua a cadere sull’erba dell’Emirates Stadium, ma non vengono segnati gol.