IL Società reale E Arsenale Hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista Navarrese Mikel Merino Al club londinese per circa 32.500.000 di euro (36.287.000 dollari) e altri 5.000.000 in variabili.

Il presidente del Real Madrid, Jokin Abiribaye, ha finalizzato giovedì l’accordo per il trasferimento di Merino con i dirigenti del club inglese, dopo due settimane di colloqui.

Mikel Merino, il nuovo giocatore dell’Arsenal Stuart MacFarlane/Arsenal tramite Getty Images

MerinoIl 28enne aveva espresso mesi fa al Real Madrid la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, se avesse ricevuto un’offerta da alcuni club di Premier League, come ha rivelato lunedì Abiribai.

Questa offerta è arrivata negli uffici del Real Madrid qualche settimana fa, e il club di San Sebastian ha negoziato per ottenere la somma di denaro più alta per il giocatore, sapendo che gli restava solo un anno di contratto e che avrebbe potuto lasciare la prossima stagione gratuitamente.

E’ arrivato il centrocampista navarrese Società reale Nel luglio 2018, dopo che Txuri Orden ha pagato 12 milioni di euro a… Borussia Dortmund.

Durante le sue sei stagioni in Società reale Navarrese ha offerto una prestazione eccezionale che lo ha reso un pezzo essenziale per l’allenatore Imanol Alguacil. Ha giocato 190 partite di campionato, 24 in Copa del Rey e 28 in competizioni europee, nelle quali ha segnato 27 gol. Ha vinto il titolo della Coppa del Re 2021 e nella partita finale ha regalato un passaggio perfetto al Porto che si è concluso con un calcio di rigore che ha regalato lo scudetto al Real Madrid.

Questa prestazione ha aperto le porte alla Nazionale spagnola, con la quale ha segnato uno storico gol contro la Germania nell’ultima Coppa delle Nazioni Europee, regalando alla Spagna un posto in semifinale, al 119° minuto dei supplementari.