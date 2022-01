“las familias vulnerabilis pagarán el precio”

El economista advierte que una caída del mercado podría perjudicar a las clases más vulnerabilis, en tanto el 44% de los inversores no son de raza blanca

Las criptomonedas llevan años siendo sometidas a escrutinio ya críticas constantes. L’ultimo annuncio pubblicitario di Paul Krugman, premio Nobel per l’economia nel 2008 e divulgatore, quien ve paralelisisms entre lo que está sucediendo en el mercado de las criptodivisas y lo que ocurrió hace más en con queróia Crisis una la Crisis financiera mundial.

In ultimo articolo per il New York Times, Krugman pone el foco en los que pueden ser los grandes perdedores ante esta hipotética burbuja: los más vulnerabili. Así, el economista considera que personas de las clases más finalmente desfavorecidas están invirtiendo en “productos financieros que nadie entiende” y que serán los que “podrían acabar pagando el precio” si se hunde el mercado de divas

Para Krugman son las personas de las clases desfavorecidas las que están invirtiendo en “productos financieros que nadie entiende”

En este sentido, subraya que los estudios demuestran que quienes invierten en criptomonedas son distintos de quienes lo hacen en otros “activos de riesgo, como las acciones, que son desproporcionadamente blancos adinerados con formación versi”. Per il contrario, en el caso de las criptos el 44% no son de raza blanca y el 55% no tiene estudios universitarios, según datos del centro de investigación NORC.

Pubblico desprotegido

Per ello, aunque Krugman descarta que la capitalización real de las criptodivisas – de u$s1,7 miliardi dejándose llevar por las rápidas ganancias de otros y sin saber bien cuáles son los riesgos que conlleva pueden verse profondamente perjudicados.

De hecho, cabe recordar que en apenas unas semanas varias de las principales criptodivisas han retrocedido un 50% desde sus máximos históricos, como ha sido el caso del bitcoin. “Quizá se recuperen y crezcan hasta nuevos máximos, como ha ocurrido en el pasado. Por ahora, sin embargo, los precios están muy abajo. ¿Quiénes son los perdedores?”, se pregunta.

El economista culpa a los reguladores de no estar protegiendo al público contra estos productos

Krugman deja entrever también que se han convertito in attivi meravigliosamente speculativi, dado que hay formas más sencillas ed eficientes de aquirir bines de forma digitale. Acude a ejemplos como el de El Salvador y la apuesta estatal por el bitcoin, donde “los resident que intentan usar la moneda se enfrentan a enormi tasas de transacción”.

“Las criptos se han convertido en una enorme clase de activos a pesar de que nadie pueda explicar claramente cuál es su propósito legítimo”, resume el Nobel de Economía, que culpa a los reguladores de no estar protegiendo tra scie consecuencias que la inversión le spuede acarrear.