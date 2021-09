Lasarte invita Diaz a sostituire Mina per le partite del Cile di ottobre

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2021 – 01:05

Santiago del Cile, 28 settembre (EFE). – L’allenatore cileno, Martin Lasarte, ha convocato questo martedì la squadra messicana del Mazatlan Nicolas Diaz per le tre partite di ottobre delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar in sostituzione di Eugenio Mina, infortunatosi in una partita. razza argentina.

Mina ha subito uno strappo al tendine del ginocchio che gli ha impedito di essere in grado di affrontare le squadre di Perù, Paraguay e Venezuela.

Oltre a dover formare urgentemente la parte difensiva, il Rosso è in attesa di contribuire alla linea offensiva dell’attaccante Benjamin Brereton Diaz, capocannoniere del torneo con 9 gol in 10 partite.

Brereton ha aggiunto una tripletta nella vittoria per 5-1 dei Blackburn Rovers sul Cardiff City e oggi ha ratificato la doppietta dell’Huddersfield Town.

L’attacco è stato uno dei punti più deboli della squadra cilena, che è all’ottavo posto con 7 punti su 27 possibili.

L’unico 2-0 a Santiago è arrivato a spese del Perù, prossimo avversario a Lima. EFE

