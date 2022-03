Lascia Blockstream Samson Mow, la moneta bonus Master Bitcoin…

San Salvador – Samson Mow, uno degli architetti del progetto Bitcoin Bond in El Salvador, ha annunciato che lascerà la sua posizione di Chief Strategy Officer (CSO) presso Blockstream per concentrarsi sulla promozione dell’adozione di Bitcoin a livello nazionale.

Blockstream sta emergendo come una delle principali piattaforme per collocare il primo titolo sovrano Bitcoin (XBT)che il governo di El Salvador prevede di immettere sul mercato tra il 15 e il 20 marzo.

“Con tutto ciò che accade alla velocità della luce in El Salvador e Sempre più paesi sono interessati ad adottare BitcoinMao, che è di origine canadese, ha detto: “Ho scoperto che il mio tempo ogni giorno non era più sufficiente.

L’esperto ha affermato che la criptovaluta sta attraversando un momento chiave nel suo sviluppo. “Siamo al culmine dell’adozione di massa e penso di poterlo fare più velocemente”.

El Salvador ha già $ 500 milioni di impegni verbali per piazzare obbligazioni bitcoin, Dei miliardi di dollari coperti dalla questione, ha detto Mao in un commento al sito di notizie Sii in programmazione a febbraio.

Rete liquida, catena laterale Da bitcoin, sarà la rete che il governo salvadoregno utilizzerà per emettere obbligazioni agli investitori in criptovalute. Il sukuk ha una durata di 10 anni e pagherà un tasso di interesse annuo del 6,5%.

Oggi è il mio ultimo giorno con Incorpora il tweet. È stata una grande avventura lavorare con lei @adam3us Negli ultimi cinque anni, e insieme abbiamo fatto un sacco di concatenamenti laterali, al mining, al satellite. Allora, qual è il prossimo? Ho intenzione di concentrarmi sullo stato nazionale # bitcoin adozione! 🍊💊🌎 – Sansone Fauci (Excellion) 1 marzo 2022

Mao ha chiarito che avrebbe lasciato Blockstream “in buoni rapporti” e ha rivolto alcune parole al suo CEO, Adam Buck, nel senso che avrebbero continuato a lavorare “per gli stessi obiettivi”. Ha previsto che “Blockstream continuerà a essere una parte essenziale dello sviluppo dell’infrastruttura Bitcoin e delle tecnologie di espansione Layer 2 come Liquid Network e Lightning”.

“L’adozione di bitcoin negli stati nazionali è in aumentoApprofitta dei consigli tattici degli esperti. Samson Maw è l’uomo che lo farà accadere! Il CEO di Blockstream ha risposto.

Oltre a promuovere l’uso di bitcoin negli stati nazionali, Mow trascorrerà più tempo come CEO di Pixelmatic, una società che sta per lanciare la versione beta di Infinite Fleet. Questo è un gioco multiplayer online (MMO) che utilizzerà Liquid Network per codificare le risorse crittografiche dei giocatori.

Prima di approdare in Blockstream, Mow ha lavorato come COO dell’exchange Bitcoin China (BTCC). In precedenza, è stato Production Manager e Producer presso Ubisoft. Il professionista ha studiato una laurea in Business Administration presso la Simon Fraser University in Canada.

