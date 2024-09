Nazioni Unite.- Il dibattito generale della settantanovesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite conclude oggi le sue sessioni dedicate all’analisi delle principali sfide che attendono centinaia di leader mondiali, mentre il pianeta si trova ad affrontare tensioni senza precedenti.

Rappresentanti di Nicaragua, Ecuador, Algeria, Siria, Canada, Emirati Arabi Uniti e Repubblica popolare democratica di Corea si rivolgeranno al forum composto da 193 membri, che dedica le sue sessioni ad affrontare questioni come la pace e la sicurezza o la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il tema di discussione di quest’anno è Non lasciare nessuno indietro: lavorare insieme per la pace, lo sviluppo sostenibile e la dignità umana per le generazioni presenti e future.

Nonostante queste nobili intenzioni, l’incontro coincide con un drammatico aumento delle tensioni in Medio Oriente, mentre si intensificano i conflitti in Ucraina, Sudan e Myanmar e le violenze ad Haiti.

La settimana ad alto livello è iniziata il 22 settembre con l’adozione della Carta per il futuro, una dichiarazione che ha dato il via libera a un ambizioso progetto delle Nazioni Unite per riformare la governance globale.

Per il segretario generale dell’ONU António Guterres, il documento delinea un percorso di cooperazione internazionale che soddisfi le aspettative del pianeta e “salvi il multilateralismo dall’abisso”.

Tra i principali meriti sollevati nel documento, Guterres ha riconosciuto “l’avanzamento delle riforme affinché il Consiglio di Sicurezza rifletta meglio il mondo di oggi e affronti la storica sottorappresentanza dell’Africa, dell’Asia-Pacifico e dell’America Latina”.

Inoltre, pone le basi per una Commissione per il peacebuilding più flessibile e per una revisione fondamentale delle operazioni di pace per adattarle alle circostanze che devono affrontare.

Parallelamente al Future Summit e alla discussione generale, la settimana ad alto livello ha dedicato spazi ad altre questioni urgenti come l’innalzamento del livello del mare, la necessità di porre fine alle armi nucleari e la resistenza antimicrobica.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha aperto la sua settantanovesima sessione il 10 settembre con un appello al rafforzamento dell’unità nell’ambito chiave del coordinamento politico globale. (ma piuttosto.)