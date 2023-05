Last Remains si unisce a Cointelegraph Accelerator

I giochi basati su blockchain hanno acquisito slancio negli ultimi anni come una nuova sensazione nel mondo delle criptovalute, nella misura in cui i giochi blockchain hanno rappresentato metà dell’attività blockchain Inizio 2023. Man mano che la tendenza prende piede, nuovi giocatori si sono uniti alla mischia, guardando oltre la mania iniziale di collezionare gettoni e spostando l’attenzione sugli elementi di gioco.

I giochi più recenti e migliori sono progettati tenendo conto delle mutevoli esigenze dei giocatori, tenendo presente i generi popolari che affascinano il pubblico come lo stealth e il battle royale. accanto a, L’ultimo rimane Vuole anche dare un tocco di zombi alla scena dei giochi Web3.

I miglioramenti in-game guidano l’adozione del gioco blockchain. Fonte: BGA

Last Remains, il gioco 3D 3D multiplayer Battle Royale basato sul Web che in precedenza si era assicurato un finanziamento di 4,75 milioni di dollari da giocatori di criptovaluta di alto profilo come CoinFund, Fabric e Animoca Brands, è diventato il suo ultimo partner strategico. Le capacità multimediali di Cointelegraph.

Sviluppato da un team con precedenti esperienze presso Riot Games, Bethesda, Junglee Games e Blizzard Entertainment, Last Remains mira a prendere la tanto amata formula e portarla a un nuovo livello di qualità utilizzando le tecnologie Web3.

Secondo le dinamiche del genere battle royale, i giocatori di Last Remains iniziano il round in luoghi casuali in una città infestata da zombi. Anche se inizi senza mezzi di sopravvivenza reali, la mappa della città non è a corto di bottino, materiali di consumo e armi.

Quando si tratta di combattere, il gioco offre una combinazione dell’azione stealth di Assassin’s Creed e dei popolari elementi battle royale di PUBG. I giocatori possono avvicinarsi di soppiatto agli zombi, eliminarli con armi da mischia o scattare a tutta velocità.

In Last Remains, i giocatori dovranno sopravvivere sia agli altri giocatori che agli zombi. Fonte: ultimi resti

Spetta al giocatore scegliere tra una vasta gamma di armi adatte al suo stile di gioco, dalla famosa padella alla famosa katana. L’obiettivo finale è sopravvivere finché la squadra di soccorso non sceglie un vincitore da una mappa attiva e sempre più piccola. Tra i primi tre giocatori a raggiungere il punto di cattura, il giocatore con il punteggio più alto, in base al bottino e alle uccisioni durante il gioco, vince il round.

Come parte della loro roadmap di rilascio, il team di Last Remains ha Dichiara la valuta Dai primi 5000 token non fungibili da Genesi del personaggio. Dopo la vendita, gli sviluppatori trascorreranno il resto del secondo trimestre facendo test alfa ogni mese, seguiti dal beta test nel trimestre successivo.

Lui Acceleratore Cointelegrafo Supporta promettenti startup e progetti Web3 dando loro visibilità attraverso Cointelegraph, il broker leader nel settore delle criptovalute e blockchain dal 2013. Il programma ha scelto Last Remains come partner per la sua attenzione al gameplay, l’alta qualità della produzione, il forte supporto del gioco e una comprovata esperienza di sviluppo. Nell’ambito del programma Accelerator, Last Remains mira a consolidare il proprio marchio nell’arena competitiva collaborando con creatori di contenuti e sviluppatori di giochi.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui presentate non devono essere prese come consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le mosse commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le ricerche necessarie prima di prendere una decisione di investimento.