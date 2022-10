L’asteroide Ryūgū si è spostato nella sua orbita attuale cinque milioni di anni fa

Notizia

Scienze

TOKYO, 21 ottobre (Jiji Press) – L’asteroide Ryugu è scivolato nella sua orbita attuale circa cinque milioni di anni fa, ha detto un team di ricercatori giapponesi. I ricercatori sono stati in grado di determinarlo analizzando i componenti del gas trovati nei campioni di sabbia portati sulla Terra dall’asteroide dalla sonda giapponese Hayabusa2.

I risultati di questo team, che comprende ricercatori dell’Università di Kyushu, dell’Università di Tokyo e della Japan Aerospace Exploration Agency, o JAXA, sono stati pubblicati sull’American Journal. Scienze Venerdì.

Si ritiene che Ryugu abbia viaggiato dalla cintura di asteroidi tra Marte e Giove alla sua attuale orbita tra Terra e Marte. Non si sapeva ancora quando l’asteroide si mosse.

Il team ha riscaldato 16 granelli di sabbia dai campioni raccolti per estrarre i gas nobili, inclusi elio e xenon, nonché l’azoto, ed ha eseguito l’analisi degli isotopi per determinare quando e come questi gas sono stati generati.

Secondo i risultati della ricerca, i gas nobili furono assorbiti dai granelli di sabbia quando si formò il sistema solare circa 4,6 miliardi di anni fa. L’analisi ha anche mostrato che i gas nobili che si sono creati dopo essere stati esposti ai raggi cosmici da 1 a 2 metri sotto la superficie dell’asteroide Ryugu erano presenti nella sabbia.

