L’Aston Villa ha annunciato la nomina di Steven Gerrard come allenatore

L’Aston Villa ha annunciato la nomina di Steven Gerrard come nuovo allenatore, giovedì, dopo l’esonero di Dean Smith lo scorso fine settimana.

Così Gerrard ha smesso di allenare i Glasgow Rangers, la squadra che ha iniziato ad allenare nel 2018 e attraverso la quale è riuscito a porre fine al dominio del Celtic e a vincere la Scottish League. Ultima stagione. In precedenza, Gerrard, 41 anni, si era formato come allenatore nell’accademia giovanile del Liverpool.

“L’Aston Villa è un club con una grande storia e tradizione nel calcio inglese e sono molto orgoglioso di essere il loro nuovo allenatore”, ha detto Gerrard, che ha un ottimo rapporto con l’amministratore delegato Christian Purslow, che era il direttore della squadra. Liverpool ai tempi di Gerrard da giocatore.

La leggenda della squadra dei “Reds” si prende la sedicesima villa con dieci punti, a due punti dalla zona retrocessione, ma sprofondata in una serie di cinque sconfitte consecutive. Dopo la partenza di Jack Grealish sul mercato la scorsa estate, il Birmingham ha investito i 100 milioni di sterline pagati dal Manchester City in giocatori come Danny Ings e Leon Bailey, che devono ancora fornire le prestazioni previste.

Il brutto momento dei furfanti si è concluso con le disavventure di Dean Smith in carica, essendo l’allenatore che ha riportato la squadra in Premier.