Latin Grammy dell’ultimo minuto dal vivo: vincitori, esibizioni e altro ancora

Bad Bunny ha avuto un anno fantastico, senza dubbio. Dal suo straordinario tour negli Stati Uniti e ora in America Latina, all’esistenza Riconosciuto dai VMA S Mela Musica. Il coniglietto cattivo non passa mai inosservato.

E i Latin Grammy non fanno eccezione. Il rapper portoricano è l’artista più nominato nella 23a edizione dei premi. È in cima alla lista con 10 cenni in categorie come due delle sue categorie principali: Album dell’anno e Record dell’anno.

Ci è arrivato con il suo album “Un verano sin ti”. un favore Dettagli di questa produzione qui.