L’Atlas V ha lanciato con successo la missione Protoflight per il progetto Kuiper di Amazon

Un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA) che trasportava la missione Protoflight del progetto Kuiper di Amazon è decollato venerdì dallo Space Launch Complex-41 presso la stazione spaziale della Cape Canaveral. Il razzo ha trasportato due prototipi di satelliti nell’orbita terrestre bassa (LEO) per il dispiegamento a 500 chilometri sopra la Terra, una rete di satelliti LEO che fornirà una banda larga veloce ed economica alle comunità svantaggiate e svantaggiate in tutto il mondo.

Il lancio ha segnato l’inizio della missione Protoflight, Quando il Mission Operations Center di Redmond, Washington, ha confermato il primo contatto con il satellite Kuipersat-2. Fu allora che il satellite e una delle sue antenne di telemetria, tracciamento e controllo (TT&C) stabilirono per la prima volta un collegamento telemetrico, stabilendo il primo contatto con il satellite KuiperSat-1.

“Il primo contatto è uno dei tanti passaggi chiave della nostra missione Protoflight e ci consente Inizia a trasmettere i dati sullo stato dei satelliti “E stabilendo contatti più regolari con loro”, hanno detto i funzionari della missione.

“Il lancio di oggi segna l’inizio di una nuova fase della missione Protoflight e, sebbene abbiamo molta strada da fare, rappresenta comunque una pietra miliare entusiasmante”, ha affermato Rajeev Badial, vicepresidente della tecnologia per il progetto Kuiper. “Sono estremamente grato al team del progetto Kuiper per la loro dedizione nel portarci a questo punto e ai nostri partner della United Launch Alliance che ci hanno aiutato a lanciare in orbita il nostro primo veicolo spaziale”, ha aggiunto.

aggiornato, L’ULA ha eseguito 158 lanci al 100% della missione. Il lancio di Protoflight è la prima missione di una più ampia partnership commerciale tra ULA e Amazon per lanciare la maggior parte della costellazione del Progetto Kuiper.