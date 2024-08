L’Atletico Madrid segna all’esordio da titolare di Julián Alvarez: un omaggio alla Copa America e il bizzarro video diventato virale

Giuliano Alvarez Ha debuttato da titolare nel Atletico Madrid In una vittoria per 3-0 Girona Allo Stadio Civitas Metropolitano. Anche se non ha segnato nessun gol, i tifosi del Colchoneros hanno elogiato l’argentino per i suoi consueti sforzi nel recuperare palla e nel pressare. Il 24enne attaccante ha giocato 80 minuti ed è stato sostituito dal norvegese. Alessandro Sorloth.

L’inizio della partita ha mostrato A Atletico Madrid Che non è riuscito a sentirsi a proprio agio in possesso di palla, contro un rivale che è stato una rivelazione la scorsa stagione nel calcio spagnolo. Nonostante queste complicazioni, la squadra guidata da Diego Simeone è riuscita a conquistare la vittoria grazie alla sua efficacia nei giochi base. La prima di queste azioni si è verificata quando una palla da sotto ha costretto il portiere argentino ad allontanarsi precipitosamente. Paolo Gazzanigache ha preso la palla con la mano fuori area quando era diretta verso Araña, per il quale il Colchonero ha pagato quasi 100 milioni di dollari.

L’arbitro ha deciso di mostrare il cartellino giallo al portiere e di concedere un calcio di punizione Antonio Griezmann Aveva ragione a segnare l’1-0. Durante la seconda metà, Marcos Llorente Ha eccelso segnando il secondo gol e realizzando l’assist Biscotto Per il terzo.

“Ci è mancato quel passaggio tra le righe per me e per lui”, ha analizzato Griezmann, in un’esatta radiografia che mostra perché l’ex River ha fatto la sua classica esibizione, ma non è riuscito a essere pericoloso. Altri dettagli rilevanti della partita sono stati l’esordio di Connor Gallaghercentrocampista inglese del Chelsea. Della Legione Albiceleste, Rodrigo DePaul Era un titolare con Julian, e Vangelo della Corea È arrivato dieci minuti prima della fine del finale. Nahuel Molina e Giuliano Simeone Sono rimasti in panchina con il Cholo.

Prima dell’inizio della partita, il club e i tifosi hanno elogiato i giocatori argentini che hanno vinto il titolo Coppa Americae gli spagnoli che hanno rilanciato Euro Cup o ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. E così si è visto Tradizionale “corridoio”. In modo che la squadra possa riconoscere i successi degli eroi e che i tifosi possano inondarli di applausi.

Da Paul e Julian Alvarez, TikTokers

Prima del duello, un video è diventato virale con De Paul e Spider come due degli artisti principali, in modalità TikToker. Per invitare il pubblico, Sono stati incoraggiati a ballare sul campo di allenamento e a compiere un salto “magico” verso la Civitas Metropolitanodove ha ottenuto la prima vittoria stagionale (ha aggiunto quattro punti, da notare che nella prima partita aveva pareggiato 2-2 contro il Villarreal).

Con l’imminente sospensione per l’appuntamento FIFA e le prossime partite Argentina Contro Cile e Colombia, l’Atletico Madrid giocherà due partite in una settimana, con Alvarez che cercherà di segnare il suo primo gol. Mercoledì affronterà l’Espanyol e sabato giocherà fuori casa contro l’Athletic Bilbao.