L'ATP aumenta la distribuzione dei punti per il calendario 2024

IL Giocatori di tennis professionisti Martedì ha annunciato che sarebbe aumentato Distribuzione dei punti Per ogni round trascorso in un confronto Calendario 2024che riguarda solo Metodo individuale E cercando a Maggiore equilibrio A causa dell'aumento della concorrenza sul circuito Challenger, che vedrà un leggero calo negli ascolti.

La nuova distribuzione delle unità può essere trovata su Tutte le categorie Di altissimo livello, anche se gli eroi in questione non avranno l'aggiunta compresa Quattro tornei del Grande SlamIL Nove Maestri 1000IL 13 ATP500e il 38ATP250.

Da questa parte, Specialità andrà da 45-50 In R64, da da 90 a 100 A R32, da 180-200 In R16, da 360-400 Nei quarti di finale, 760-800 In semifinale e Dal 1200 al 1300 Nel finale Campionati di seconda divisione A 20-25 In R64, da 45-50 A R32, da da 90 a 100 In R16, da 180-200 Nei quarti di finale, 360-400 In semifinale e 600-650 alla fine.

Nello stesso contesto, le forze in Terzo passo In ordine di importanza si sposteranno 20-25 A R32, da 45-50 In R16, da da 90 a 100 Nei quarti di finale, 180-200 In semifinale e 300-330 In finale, così come al quarto posto dalle 10 alle 13 A R32, da 20-25 In R16, da 45-50 Nei quarti di finale, da 90 a 100 In semifinale e 150-165 fine.