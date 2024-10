Latte Bakery: Un nuovo spazio per abbandonarsi alla magia del caffè e ai sapori del mondo | Caffè a Miraflores | pane | Torte | Dolci | Bevande | Messaggio | locale | Gastronomia | caratteristica

Data questa esigenza, i fratelli Galea hanno voluto portare il loro gusto per il buon caffè nella regione di Miraflores, continuando a insegnare quello che sanno sul prodotto. Cercando idee e viaggiando in diversi paesi europei per trarre ispirazione, sono riusciti a realizzare il loro sogno e così è nata Latte Bakery.

sembra: Canzone, sapore e tradizione: come possiamo portare la guarigione al livello successivo?

“Abbiamo questa idea in mente da due anni. Le persone consumano più caffè, ma in modo più professionale. Hanno indagato e volevamo che fosse non solo un caffè all’aperto, ma un caffè specializzato.“, dice Julio Galea a Provecho.

Latte Bakery nasce dal sogno e dall’amore per il caffè dei fratelli Galea. Foto: Panificio Latte

Il pasticcere – panettiere di professione, Julio Galea, ha deciso di avviare Latte con suo fratello Bruno, ed entrambi ci raccontano che la loro proposta è stata elaborata in base alla tendenza di trovare tutto in un unico posto.

“Abbiamo visto che se le persone vogliono un buon caffè, andranno da qualche parte. Se vuole dei pasticcini, qualcun altro. O caramelle in un posto diverso. Ecco perché abbiamo Latte, volevamo vivere un’esperienza a 360 gradi“, dice lo chef.

Da parte sua, anche il sommelier e cofondatore di Latte, Bruno Galea, ha spiegato che per lui l’importante è garantire un buon servizio. “L’idea non è andare e venire, il mio obiettivo è sempre stato quello di fare in modo che la gente goda del caffè, dei pasticcini ben fatti con l’influenza che abbiamo da altri paesi con tutta la formazione che Julio ha portato dall’Europa, in breve, tutto ciò che abbiamo Avere. Anche spiegazione sulle modalità del caffè che può essere servito se lo desiderano.“Spiega.

Un piccolo tipo di caffè

Durante la vostra permanenza da Latte, i baristi incaricati potranno impartirvi una mini lezione sulla tostatura, sulle modalità o sui processi del caffè se il cliente lo richiede. In questa occasione, la capo barista, Patricia Vargas, ci ha insegnato il metodo di filtrazione chiamato origami. In cosa consiste?

Il metodo origami prende il nome dal filtro di carta utilizzato per estrarre il caffè. Il capo barista ci dice che prima di iniziare il processo, il filtro di carta viene spurgato, ovvero si aggiunge un po’ d’acqua per rimuovere qualsiasi sapore chimico o cartaceo che non vogliamo che sia presente.

“Lo spurgo aiuta il filtro ad aderire al metodo e consente inoltre al filtro di preriscaldarsi con quest’acqua.dice Vargas.

A Latte Bakery, i nostri baristi potranno parlarti brevemente dei metodi e dei processi del loro caffè. Foto: Panificio Latte / Yuri

Tolta la prima acqua si mette il caffè e si procede al processo di estrazione. Vargas ci dice il giusto rapporto tra caffè secco e acqua, chiamato anche rapporto.

Con un semplice movimento fino a quando lo strato di caffè non si deposita, si esegue il processo di pre-infusione, che consiste nell’aggiungere un po’ d’acqua per favorire il rilascio dei gas, soprattutto anidride carbonica, che è uno dei composti che si generano durante la tostatura del caffè. “Se non rimuoviamo l’anidride carbonica o se non preinfondiamo, può darci una sensazione di serraggio o di secchezza della lingua, e inoltre non ci permette di percepire tutti i sapori presenti”, spiega lo specialista . .

Ci dice anche che la temperatura dell’acqua gioca un ruolo molto importante perché finché avremo temperature più alte, il caffè verrà estratto più velocemente. Mentre a basse temperature viene estratto più lentamente. Con questa spiegazione abbiamo degustato un caffè Geisha rosso forte e fruttato del produttore Welser Cordoba di Cajamarca a San Ignacio.

Latte Bakery offre attualmente due tipi di caffè, Junín e Cajamarca. Foto: Panificio Latte. / Yuri

Cosa mangiamo da Latte Bakery?

Una buona materia prima: burro, cioccolato o caffè sono gli abbinamenti necessari che mettono in risalto l’offerta di un latte bread, secondo lo chef Giulio Galea.

La caffetteria offre un menù incentrato su panini, insalate, pasticcini e torte. Durante la nostra visita, abbiamo apprezzato il Pistachio New York Roll, che era il nostro preferito per il suo sapore untuoso e la consistenza estremamente croccante.

Durante la visita di Provico a Latte Bakery, il New York Roll al pistacchio è stato uno degli articoli più richiesti, e la sua consistenza croccante e il sapore delicato lo rendono un’ottima scelta nel menu. Foto: Panificio Latte / Yuri

Abbiamo anche provato i dessert instagrammabili come il Bali, una mousse al cocco ripiena di mango e frutto della passione, la dacquoise al cocco e glassa e il Cappuccino, una mousse al caffè con ripieno di ganache al cioccolato e finanziere alle mandorle.

Se non vi piacciono i dolci potete optare per l’hamburger ¾, ovvero un hamburger grigliato con bacon, cipolle caramellate, formaggio cheddar, lattuga e pomodoro, il tutto su un panino brioche. Oppure il delizioso sugo reale misto a base di prosciutto, formaggio burroso e senape.

“Tutto nel menu è sempre pensato per accompagnare il caff蔓, conclude lo Chef Giulio Galea.

I dolci Balia, Capucchino e Gianduia sono totalmente instagrammabili, ma il loro colore e la loro immagine non sminuiscono il delizioso sapore che c’è dietro. Foto: Panificio Latte.