L’attesa per le visite a Vietor nel fine settimana è alta

Dopo un programma professionale di cinque giorni, le sale riunioni saranno piene di pubblico in generale desideroso di conoscere proposte e piani per ripristinare i viaggi dopo i potenti impatti di Covid-19.

La fiera apre i battenti questo fine settimana alla maggioranza attraverso marchi normali, senza controlli né mascherine, e con uno spettacolo che unisce le attrazioni classiche agli oggetti di un settore volto alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Set cinematografici, passeggiate sotto le stelle, saluti al sole, degustazioni e icone della musica in lingua spagnola sono solo alcune affermazioni di un’uscita impegnata, più che mai, nel segmento del turismo di qualità, della tecnologia, che sta guadagnando terreno sulle brochure.

Fitur sa capitalizzare il suo lato più formale, puntando sui professionisti del settore, affermandosi anche come piano di intrattenimento per intere famiglie.

In questa 43a edizione, le destinazioni hanno tirato fuori tutta la loro artiglieria per invogliare i più giovani con simulatori, intelligenza artificiale e intrattenimento.

A poco più di una settimana dall’arrivo della preselezione spagnola per l’Eurovision 2023, Benidorm sta ricreando il Mirador de la Música della fiera, inaugurata lo scorso luglio e situata all’estremità della leggendaria spiaggia di Poniente, ad esempio.

Da parte loro, gli appassionati di sport dovrebbero condividere la Coppa del Mondo nella sua replica.

Un’altra attrazione è lo stand del Giappone, con dimostrazioni di arti marziali Shorinji Kempo, e della Corea del Sud, che mostra attività per gli aderenti al Taekwondo.

In termini di shopping, la fiera mette in mostra una vasta gamma di opzioni, insieme alle opzioni Selfie in spazi come Istanbul, che ha 53 ristoranti della Guida Michelin e ospita la finale della UEFA Champions League, a cui si aggiunge l’animazione digitale in Israele, o il volo simulatore Iberia.

Ci sono anche i bazar di Niger, Sierra Leone, Zambia, Mauritania e lotterie di ogni tipo, che saranno scandite dalla visita pubblica sabato e domenica.

memoria/RFC