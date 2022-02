L’attivista Finance Sevion invita Vodafone a unirsi a Regno Unito, Italia e Spagna | Aziende

Sevian, il più grande fondo di investimento attivista europeo, vuole farsi notare su Vodafone dopo aver acquisito una partecipazione nel capitale dell’operatore britannico. La società di investimento è alla ricerca di cambiamenti nella gestione, che potrebbero aumentare il prezzo delle azioni.

Pertanto, Sevian vuole che Teleco sia più proattiva nella promozione delle operazioni di integrazione nei suoi mercati chiave, come Regno Unito, Italia e Spagna. Financial Times.

Teleco non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulle intenzioni del fondo né specificato l’entità della sua partecipazione. Teleco presenta i risultati del suo terzo anno finanziario questo mercoledì.

La mossa di Sevion ha causato una nuova impennata delle azioni Vodafone nel mercato azionario. I titoli sono aumentati di oltre il 4% nella sessione di lunedì, chiudendo con un guadagno del 2%. Vodafone, cresciuta del 13% da inizio anno, precede concorrenti come Telefonica, preferendo integrarsi nei suoi due mercati strategici, Spagna e Regno Unito.

Si spera che l’integrazione di questi paesi nel mercato contribuisca al controllo della concorrenza, che negli ultimi anni ha penalizzato i ricavi ei profitti degli operatori.

Colloqui

Vodafone sta vivendo giorni di intensa attività. L’operatore è in trattative con Iliad per fondere le rispettive filiali in Italia. Allo stesso modo, secondo Bloomberg, Vodafone ha tenuto incontri con Hutchison per consolidare le sue unità nel Regno Unito. Inoltre, Vodafone si sta concentrando sulla corsa degli investitori per fare una mossa in Spagna e il candidato principale è MásMóvil.

In questo ambito esiste una potenziale transazione tra Vontage, una controllata di Vodafone Towers, con la divisione antenne di Deutsche Telekom.

Alla fine dello scorso anno, è stato rivelato che Vodafone e Orange erano in trattative per una possibile fusione dalla metà del 2020 all’inizio del 2021, ma nessun accordo è stato concluso a causa del rifiuto del principale partner di Orange, il governo francese, con il 23% della capitale.

Finora, il processo di coordinamento è stato bloccato da funzionari concorrenti della Commissione europea. Le telecomunicazioni stanno affrontando forti pressioni da più parti, considerata la loro attuale vulnerabilità nel mercato azionario. Gruppi diversi Azioni private Hanno mostrato interesse per alcuni ex monopoli europei, nonostante le offerte al tavolo. Alla fine del 2021, KKR ha annunciato la sua offerta per l’acquisizione di Telecom Italia del valore di 10.000 10.000 milioni. E Patrick Drahi, uno dei principali azionisti di Altice, ha preso una partecipazione del 18% in BT ed è diventato uno dei principali azionisti. KPN ha rifiutato due offerte di gruppi di investimento nel 2021.