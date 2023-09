L’attore David McCallum, il coroner dell’NCIS, è morto all’età di 90 anni

Una foto fornita dal Las Vegas News Bureau il 12 novembre 2016 mostra l’attore scozzese David McCallum e l’attore americano Robert Vaughn durante le riprese del film TV “UNCOLENT” al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada, USA, il 30 novembre 2016 1982 (pubblicato il 26 settembre 2023). Foto: EFE – Las Vegas News Bureau/Bollettino

L’attore britannico David McCallum, che ha interpretato il medico forense Ducky nella serie poliziesca “NCIS” per 20 stagioni, è morto lunedì all’età di 90 anni, hanno riferito diversi media americani.

La CBS ha riferito che McCallum, famoso anche per aver spezzato più di un cuore nella serie “The UNCOL Agent” negli anni ’60, è morto circondato dalla sua famiglia in un ospedale di New York.

“Era il padre più gentile, meraviglioso, paziente e amorevole”, ha detto suo figlio Peter alla stazione televisiva.

E aggiunge: “Era un vero uomo del Rinascimento: era affascinato dalla scienza e dalla cultura, e trasformò quelle passioni in conoscenza”. “Ad esempio, è stato in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) di eseguire un’autopsia, sulla base dei suoi studi decennali per il suo ruolo nel film NCIS.”

Dopo essersi formato alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra, McCallum è apparso nel film epico di guerra del 1963 La grande fuga, con star importanti come Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson e Donald Pleasence.

Ma è stato il suo ruolo l’anno successivo nei panni della misteriosa spia russa Ilya Kuryakin in The UNCOL Agent, accanto a Robert Vaughn nel ruolo di Napoleon Solo, a consolidare la sua fama.

Con folti capelli biondi, McCallum era un fan dell’era dei Beatles che, secondo il New York Times, fu molestato dagli studenti della Louisiana nel 1965.

La serie è durata solo quattro anni, ma il personaggio ha seguito McCallum per tutta la vita.

Nel 2003, è entrato nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, come agente di polizia del Dipartimento investigativo criminale navale (NCIS, in altre lingue) nella serie precedente, un folto gruppo di milioni di persone, compreso il mondo.