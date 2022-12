L’attore Stephen Griff, noto soprattutto per il suo ruolo in The Crown, è morto all’età di 78 anni

Un popolare attore teatrale, meglio conosciuto in televisione per ruoli in serie come “Doctors”, “Coronation Street” o “The Crown”

Attore britannico Stephen Griff, in onore del suo ruolo in The Crown e altri prodotti audiovisivi e teatrali, Morì all’età di 78 anni.

La sua agenzia, l’attrice Michelle Brideman Associates, ha condiviso la notizia tramite Twitter lunedì: “Così triste Annunciamo la scomparsa del nostro meraviglioso cliente Stephen Greif. La sua carriera ha incluso molti ruoli sullo schermo e sul palcoscenico, tra cui al National Theatre, RSC e nel West End”.

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro meraviglioso cliente, Stephen Greif.

La sua carriera ha incluso molti ruoli sullo schermo e sul palcoscenico, tra cui al National Theatre, RSC e nel West End.

Ci mancherà moltissimo e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici x pic.twitter.com/sYcwILCvNr —Michelle Braidman Associati (TeamBraidman) 26 dicembre 2022

Ci mancherà molto e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”.E l’agenzia mandoub ha aggiunto nel messaggio che accompagna l’annuncio della sua morte.

Il lavoro di Stephen Griff include apparizioni in serie come “Doctors” o “Coronation Street” o “The Crown”Dove ha interpretato il ruolo del presidente del parlamento britannico Sir Bernard Weatherhill nella quarta serie nel 2020.

Nato a Sobridgeworth, nell’Hertfordshire, Stephen Grieve ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art di Londra È diventato un membro della National Theatre Company all’Old Vic e Southbank.

Secondo il quotidiano “The Guardian” Greif Ha recitato in molte produzioni teatrali negli anni Sessanta E non sarebbe stato fino all’inizio degli anni ’70 quando la sua carriera si spostò sul grande schermo, con il personaggio del comandante spaziale Travis in Blake’s 7, trasmesso tra il 1978 e il 1981.

Veniva dal mondo della cultura Messaggi di sostegno ai parenti e omaggio all’attore britanniconel ruolo del regista e attore di “Doctor Who” Barnaby Edwards.

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere che Stephen Griff ci ha lasciato. Traduttore Solido come la roccia, con una voce liquida e mortale come lava fusa. Quando si trattava di interpretare i cattivi, non era secondo a nessuno. Il suo spirito acuto e il suo spirito chiaro gli hanno fatto provare piacere nella regia. Grazie per il divertimento Stephen”, ha condiviso Edwards su Twitter.