L’attrice Beverly D’Angelo condivide alcune foto insolite della sua relazione intima con l’ex marito Al Pacino: “Tra alti e bassi”

Attraverso il suo account Instagram, dove i suoi follower gli hanno posto diverse domande, Beverly D’Angelo ha parlato della sua relazione con il suo ex marito, Al Pacino, Il padre dei suoi gemelli, Anton e Olivia, 22 anni.

Stella vacanze in famiglia71, e Pacino, 83 Sono stati una coppia dal 1997 al 2003 e hanno avuto una rottura “complicata”, dice.. L’attrice ha chiesto ai suoi follower cosa volessero vedere sui loro account d’ora in poi, e le domande sul rapporto che aveva e ha tuttora con l’ex marito sono state così tante che ha finito per concentrarsi sull’argomento.

Come rivela la D’Angelo, prima di parlare del suo passato, ha ottenuto il consenso dei gemelli, che le hanno permesso di pubblicare l’accaduto. La mia storia con Al è iniziata 27 anni fa: due artisti si sono conosciuti e innamorati. Abbiamo vissuto insieme per sette anni, abbiamo avuto due figli e ci siamo separati, ma abbiamo continuato il nostro viaggio come genitori e Arriviamo a condividere le nostre vite con un’intimità, un’onestà e un’accettazione più profonde di quanto ci consenta la relazione “tradizionale” (almeno per noi). ”, ha scritto sotto forma di didascalia sul video, dove racconta la sua storia.

Ha aggiunto: “Siamo sempre stati uniti a livello creativo: i nostri dialoghi sulla rappresentazione, la ricerca e il bisogno di espressione, sono conversazioni che sono iniziate nel 96 e continuano ancora oggi”. “Definisce una relazione unica, che comprende una grande ampiezza/profondità di esperienze ed emozioni, attraverso una vera amicizia spessa e sottile.”

Anche se ha ammesso che Instagram non era il posto giusto per approfondire gli “strati infiniti” della loro relazione intima, sperava che il video di accompagnamento chiarisse alcuni dei suoi dubbi per i suoi fan. “Vivo con Al da 7 anni e abbiamo due figli. Nel 1996 eravamo sullo stesso aereo da Los Angeles a New York, e lui era seduto di fronte a me e mi ha detto ‘sali e siediti accanto a me’ , e quando l’aereo è atterrato, la nostra cosa era finita. “Accendilo”, ha detto nel video.

“ Nel 1997, mi guardò negli occhi e disse: “Voglio che tu sia la madre dei miei figli”. Anche se avevo evitato questo ruolo per tutta la vita, ero profondamente innamorato e l’ho abbracciato al 100%. Ha continuato: “Abbiamo avuto il nostro primo giro di laboratorio nel 1997 e pochi anni dopo, con molto impegno e i miracoli della scienza moderna, è successo”. , quando erano solo bambini.

“La nostra separazione è finita nel 2004”, ha continuato D’Angelo. “ Il potere dell’amore per i nostri figli è stato il fondamento per risolvere qualsiasi conflitto e creare una nuova storia come co-genitori, vivendo vite separate, individuali, ma sempre intrecciate come una famiglia. “.

A parte il rapporto che hanno con i loro figli, anche il rapporto tra loro è cambiato nel tempo in meglio. Ha spiegato: “Per me e Al, questa è un’amicizia unica e profonda tra due artisti che rimane fino ad oggi”. “Nella buona e nella cattiva sorte, 27 anni lo facciamo a modo nostro. Ed eccolo qui con te.”

Il video pubblicato includeva anche foto recenti delle star con i gemelli, condividendo insieme vacanze al mare e alcuni compleanni. Quando tuo figlio non è sui social media, D’Angelo ha anche invitato i suoi fan a seguire la figlia Olivia e la nipote Courtney su Instagram..

D’Angelo ha recentemente raccontato come la sua separazione legale dal duca italiano Lorenzo Salviati, fuggito e sposato nei primi anni ’80, sia coincisa con l’inizio della sua relazione con il protagonista. Il Padrino (1972).

Ho chiamato mio marito e gli ho detto: sono innamorato. Era tipo “Oh, Beverly, chi è questa volta?” E gli ho detto che era un attore e che mi piaceva molto e che stavamo pensando di avere figli e che lui [refiriéndose a Al Pacino] Pensava che fosse una follia per lei sposarsi”, ha rivelato D’Angelo. Nell’intervista, ha anche confermato che lui e Salviati avevano raggiunto un accordo per mantenere una relazione aperta, in cui se mai avessero sentito che era finita, avrebbero parlare e raggiungere un accordo per separarsi.

