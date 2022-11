L’attrice di fama e flashdance Irene Cara è morta all’età di 63 anni

Il mondo dell’interpretazione e della musica è in lutto. L’attrice e cantante Irene Cara è stata trovata morta nella sua casa in Florida Lo scorso venerdì sera 25 novembre. Al momento non si conoscono i motivi originari di questa tragica notizia, quali Si è tolto la vita all’età di 63 anni.

Il suo rappresentante è stato responsabile di confermare pubblicamente la morte dell’artista, nato a New York, ma di origine portoricana, attraverso un emozionante resoconto sui social network. “Questa è la parte peggiore in assoluto dell’essere un pubblicista.. Non posso credere di aver dovuto scrivere questo, figuriamoci dare la notizia. Per favore condividi i tuoi pensieri e ricordi con Irene. Leggerò ognuno di loro e so che sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan”.

