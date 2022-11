L’attrice racconta di essere nata grazie all’aiuto di Luther King

Attrice americana Giulia Roberts Ragazzo Con l’aiuto del famoso attivista per i diritti umani Martin Luther King Jr. e di sua moglie, Come rivelato da una stella Hollywood In un’intervista riportata dalla CNN.

Secondo i media statunitensi, tutto è iniziato quando un utente di Twitter ha condiviso un video compilation sul protagonista Bella donna In cui si riferiva al fatto che Martin Luther King Jr. aveva pagato per la nascita dell’attrice. Poco dopo, il 28 ottobre, in occasione del 55° compleanno di Roberts, L’attrice ha condiviso la storia della sua nascita in un’intervista con la giornalista Gail King. Roberts ha poi spiegato che Martin Luther King e sua moglie Coretta Scott King si erano occupati delle spese Ospedale Dal momento che i suoi genitori non potevano pagare il conto, dice la catena. “I miei genitori avevano una scuola di recitazione ad Atlanta chiamata Actors and Writers Workshop”, ha detto Roberts. “Un giorno, Coretta Scott King ha chiamato mia madre e le ha chiesto se i suoi figli potevano andare a scuola perché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse”, dice la CNN. La madre di Roberts ha detto di sì e Così è iniziata l’amicizia Tra i leader dei diritti civili ci sono Walter e Betty Lou Roberts, i genitori della star di Hollywood. Come si è descritta un’attricespingendo i re a pagare per la nascita della donna che sarebbe diventata stella globale. “Ci hanno aiutato a uscire dai guai”, ha detto Julia Roberts. Julia Roberts e George Clooney hanno battuto il cartellone

