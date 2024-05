L’aumento degli affitti influenzerà l’inflazione in Colombia: danese

Dane ha pubblicato un rapporto che rivela come alcuni settori incidano direttamente sul costo della vita dei colombiani – Credit Colpresa

El Dane ha pubblicato un rapporto che ha rivelato come alcuni settori incidono direttamente sul costo della vita dei colombiani, incidendo in modo significativo sul potere d’acquisto di molte famiglie del Paese.

L’analisi dell’Istituto di Statistica ha evidenziato un notevole incremento nel settore alimentare che, con una variazione mensile dello 0,59% in aprile, è stato il settore che ha realizzato la crescita più elevata nel quarto mese dell’anno, raggiungendo l’1,16%. Tuttavia, il settore che ha maggiormente contribuito a questa tendenza al rialzo è quello alberghiero.Che comprende nei suoi costi i servizi pubblici di base come acqua, luce, gas e altri tipi di combustibili.

Uno dei risultati più notevoli del rapporto è come il costo degli affitti sia diventato uno dei principali fattori alla base dell’aumento generale dei prezzi in Colombia. Questo fenomeno è dovuto al continuo aggiustamento dei contratti di locazione in base al tasso di inflazione dell’anno precedente, che aveva chiuso al 9,28%.

particolarmente, La sezione che comprende abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili ha visto una variazione mensile dello 0,93%.classificandosi al secondo posto in termini di maggiore differenza in questo periodo.

“Nell’aprile 2024, i maggiori aumenti di prezzo sono stati registrati nelle sottocategorie: servizi relativi alla proprietà condivisa (2,57%), elettricità (1,56%) e affitto effettivo (1,11%)”, ha spiegato Dain.

Al contrario, si sono registrati cali nei prezzi del gas (-3,49%) e dei materiali per la manutenzione e ristrutturazione della casa (-0,10%), indicando una variazione nel comportamento dei prezzi all’interno dello stesso settore.

Si prevede che con il rinnovo dei contratti e l’adeguamento dei prezzi, la Colombia potrebbe vedere i livelli di inflazione tornare alla normalità. Tuttavia, alcuni settori del paese hanno già indicato che gli aumenti dei prezzi degli affitti potrebbero essere sostenuti per un periodo prolungato, in parte a causa della crescente domanda di alloggi in affitto da parte delle famiglie.

Inoltre, il rapporto Dyne ha evidenziato che i maggiori contributi alla variazione annuale dell’inflazione in Colombia, tenendo conto delle dodici sezioni dell’indice dei prezzi al consumo (IPC), provenivano principalmente dalle sottocategorie dell’affitto figurativo, dei trasporti urbani e dell’affitto effettivo. .

Con questi dati, le aspettative indicano che il tasso di inflazione potrebbe avvicinarsi al 5% entro la fine dell’anno, con la speranza di convergere verso l’obiettivo del 3% verso la metà o la fine dell’anno successivo.

Secondo un’analisi di Dine, il 40,3% delle famiglie colombiane vive in spazi affittati o subaffittati. Ciò indica un leggero aumento rispetto al 40,2% registrato nel 2022. Questa leggera crescita contrasta con il 35,4% delle famiglie che sono riuscite a diventare proprietarie a pieno titolo della propria casa, e un altro 14,5% vive in immobili forniti dal proprietario senza sostenere spese.

Il rapporto condivide anche notizie incoraggianti sulla diminuzione del deficit immobiliare, che è passato dal 30,4% nel 2022 al 28,9% nel 2023, mostrando progressi significativi nella disponibilità di alloggi. È stato inoltre confermato che il 45,4% delle famiglie colombiane hanno come capofamiglia donne.

Per quanto riguarda la struttura delle famiglie, lo studio ha evidenziato la dominanza dei nuclei familiari, costituiti dalla presenza di entrambi i genitori, che costituiscono il 52,4% del totale, suggerendo che in Colombia è dominante la struttura familiare tradizionale. Tuttavia, si è osservata una tendenza in aumento nel numero di famiglie monoparentali, che hanno rappresentato il 24,2% del totale lo scorso anno, rappresentando una notevole diversità di strutture familiari nel paese.