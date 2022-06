L’aumento dei prezzi dell’orzo ha spinto il prezzo della birra di quasi il 10%

Birra molto fredda. Questa è probabilmente una delle frasi più frequenti durante l’estate. Tuttavia, a causa della carenza di grano dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e del generale aumento dei costi verificatosi negli ultimi mesi, la possibilità di gustare una birra sarà fino al 10% superiore. generale.

Secondo gli ultimi dati di Istituto Nazionale di Statistica (INE)La birra è diventata più cara finora quest’anno di circa il 5% e la tendenza al rialzo dell’inflazione, combinata con una carenza di orzo o alluminio e costi di trasporto, gli fa prevedere che gli aumenti non rimarranno qui. Tuttavia, nonostante queste informazioni, consulenza Simon Kocher Afferma che l’aumento dei prezzi nel settore della ristorazione in prodotti come la birra potrebbe essere molto maggiore.

“L’aggressività del restauro applicato aumenta rispetto alla saggezza del resto del settore: quasi l’80% delle aziende di restauro annuncia di aver alzato i prezzi e più del 50% lo farà nei prossimi mesi; Rispetto al 55% delle aziende del settore che hanno già implementato un aumento dei prezzi e il 34% prevede di farlo nei prossimi mesi. Tuttavia, finora quest’anno il consumatore percepisce un aumento dei prezzi dei ristoranti tra 3 e 4 volte il prezzo reale”, afferma il consulente.

Presidente Heineken SpagnaE il Carlos de GoreguezarHanno annunciato che avrebbero dovuto aumentare il prezzo della birra verso la fine di quest’anno a causa dell’aumento dei prezzi dei cereali. Il motivo principale è il forte aumento dei prezzi delle materie prime come l’orzo, il malto o il mais, il cui forte aumento li costringerà a superare una parte di tale aumento del prezzo finale. Tuttavia, altri marchi come stella galiziana anche Mahou Hanno dichiarato che manterranno il prezzo dei loro prodotti in modo che il consumo non venga ridotto, cosa che comporterà un calo significativo dei loro margini.

Consumo di birra nei bar

Sebbene il settore alberghiero dovrebbe tornare ai suoi numeri nel 2022, ci sono diversi fattori socioeconomici che lo rallentano, come il crollo della catena di approvvigionamento dovuto allo sciopero dei vettori di marzo, la guerra in Ucraina e l’aumento dei costi energetici. inflazione, la parziale ripresa del turismo e la fine delle ERTE o nuovi ceppi di Covid-19.

Due delle tendenze emerse con forza in questi due anni di pandemia sono state da un lato la cosiddetta “promozione”, ovvero i piatti pronti dagli scaffali degli esercizi alimentari, che hanno visto alla fine un aumento del 66%. del 2021, rispetto allo stesso periodo di due anni fa. La seconda tendenza è la ‘consegna a domicilio’, che è cresciuta del 53% nel 2021 rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, e rappresenta un cambiamento di giorno e di orario, ovvero il consumo ora avviene durante la settimana. E all’ora di pranzo.

Nonostante il comportamento nel settore dell’ospitalità abbia già registrato un cambiamento di comportamento, con consumi in calo del 35% nel 2019 e che durante questi anni di pandemia abbia portato a una diminuzione del 14% delle strutture che forniscono servizi di ospitalità, NielsenIQ prevede che parte del consumo In altri canali dovrebbe tornare al settore dell’ospitalità. In questo senso, il canale “Cash and Carry” può, secondo il consulente, rilanciare il mercato insieme alla ripresa del settore alberghiero.

Dallo studio, invece, è emerso che la birra era classificata come la bevanda più richiesta nel settore alberghiero, e quindi nei due anni dell’epidemia, soprattutto nei mesi con maggiori restrizioni, ha continuato a salire, arrivando a metà (49, 7%) dei litri richiesti dai consumatori. Tuttavia, tenendo conto dei primi mesi del 2022, la domanda sta perdendo vigore e a febbraio registra un calo di 1,4 rispetto a febbraio 2021