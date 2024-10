Laura Mondello è una guida turistica di O Fargo, Italia

Pubblicità

Esercita la professione a Firenze, dove si è recato “per tentare la fortuna”, e racconta la sua esperienza.

Per decenni molti valdeorresani hanno deciso di fare le valigie e tentare la fortuna all’estero. 60 anni fa non era necessario ed è sopravvissuto in molti casi, molti sono tornati, altri per ragioni diverse hanno portato una piccola parte di Valdeoras in molti angoli del mondo in un viaggio che era l’unica via. Al giorno d’oggi le persone sono alla ricerca di un futuro promettente, ma con l’intenzione di scoprire nuove destinazioni e frontiere come nuove culture, lingue e così via. Una delle persone che attualmente vive lontano dai nostri confini Laura Mondello (O Fargo, 1997)Chi attualmente sta sviluppando la sua attività Guida turistica di Firenze nella regione Toscana (Italia).

Valdeorras de Cerca: Da quanto tempo sei fuori dalla Spagna?

Adesso vivo qui da un anno e mezzo.

VD Serka: Vivevi da qualche parte prima di lasciare il paese?

Da quando ho lasciato Valdeoras, ho vissuto in molti posti per lavoro o studio, ma sempre in Spagna: La Coruña, Madrid, Lanzarote… Prima di venire in Italia ho vissuto Barcellona.

VD Serka: Perché hai deciso di andartene?

La verità è che diverse circostanze si sono combinate per portarmi a lasciare la Spagna, anche se le principali sono state il lavoro e il mio partner. Alcuni mesi dopo Ho trovato lavoro in un museo a Barcellona Da lì, con un contratto intermittente, significa che avrà mesi senza lavoro, ma senza sapere se e quando non sarà pagato. È qui che ho iniziato a mandare candidatura a Firenze, dove già lavorava il mio compagno, e dove un’azienda mi ha invitato a lavorare come mentor. Ho deciso di tentare la fortuna e sono ancora qui.Funziona per me adesso però.

V per Vicino: come gestisci la distanza?

Beh, diciamo solo che ha i suoi momenti belli e quelli brutti. Vuoi sempre trascorrere del tempo a casa o in Spagna per vedere la tua famiglia, i tuoi amici, ecc. per rimanere in contatto con le tue radici. Ma alla fine sei sempre a una chiamata o a un messaggio di distanza, il che, sebbene non sia la stessa cosa, aiuta sempre. Fortunatamente ho un lavoro molto flessibile che mi permette di colmare quella distanza se “voglio”.

V de Cerca: Quali differenze vedi tra la nostra società e la società lì?

In generale, oserei dire che l’Italia ha molti aspetti e dinamiche che stanno dietro alla Spagna. Soprattutto dal punto di vista di genere, in Italia c’è ancora molto da fare e, a dire il vero, direi che è una società molto regressiva. Direi che qui c’è più amore o preoccupazione per il patrimonio culturale, voglio dire, vivo nella città culla del rinascimento, la “città museo”. Impossibile parlare con un fiorentino che non sa nulla della sua storia.

V D Serka: C’è qualche cambiamento che attira la tua attenzione?

Tavoli, qui è tutto fatto con largo anticipo, non importa se mangi al picnic o in un ristorante vicino, non puoi perderti perché finisci per non mangiare. Questa è un’altra cosa Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato agosto. Lavorando nel settore del turismo, sai che c’è un periodo dell’anno in cui si “fa veramente agosto” e sono molte le attrazioni turistiche (ristoranti, negozi, ecc.) che chiudono durante questo mese. Qualcosa che non mi è successo in Spagna. Un altro cambiamento che ha attirato la mia attenzione è il modo in cui guidano qui, è una giungla.

Chiudi V Come vedi il mercato del lavoro di Firenze?

Parliamo del mio campo, come guida turistica, c’è sempre un mercato del lavoro, che lingua, le guide sono sempre necessarie, c’è molto turismo in questa città. Ciò rende molto facile trovare un lavoro legato al turismo.

V de Cerca: Pensi di tornare in Spagna in futuro?

Sì, è la verità. L’Italia è un paese bellissimo, ricco di storia, la gente è cordiale, è il Mediterraneo, ma penso che non ci sia niente che non si possa fare in Galizia e Spagna.

V de Cerca: Consiglieresti la tua esperienza?

Senza dubbio vivere all’estero ti dà molte prospettive, impari le lingue, incontri persone e cresci molto.

V Di Cerca: Quali sono i tuoi posti preferiti di Firenze?

Ne ho tanti, il mio preferito però sono le Cappelle Medicee, è un posto incredibile. Poi mi piace il quartiere di Sant’Ambrogio e il giardino un po’ più lontano dal centro, il Giardino dell’Orticoltura, due posti un po’ più locali.

Intervista di Alex Lorenzo