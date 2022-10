Laure Adler: “Night Traveller”: vecchiaia, istruzioni per l’uso | Babilonia

“Avevi aspettato la vecchiaia con impazienza. Perché può essere il modo per fuggire da ciò che gli altri si aspettano da te.” Questa frase è del drammaturgo svedese Lars Norenmorto nel 2021 prima di compiere 77 anni, è in testa al libro Laura Adler Viaggiatore notturno. E diventa, in un certo senso, una dichiarazione di intenti. Senza negare che la vecchiaia significhi declino e perdita, commenta l’autore In sole 200 pagine Per quello che può offrire anche questa ultima stagione della vita. Adler si basa sulle esperienze di artisti, intellettuali e persone che si sono distinte nella vita e hanno qualcosa da insegnare. “Siamo sempre un vecchio o una vecchia. Ci prepariamo meglio “, avverte l’autore.

Quando entra la vecchiaia, e soprattutto, come la si vive senza farsi annientare dall’indifferenza della società? scrittore Annie ErnoAd esempio, in un’intervista per il libro, Adler ha detto che all’età di 62 anni, quando guardava le donne anziane con un certo disprezzo e considerava persino la possibilità di un lifting, le era stato diagnosticato un grave cancro al seno. Rendendosi conto che non sarebbe mai vissuta per invecchiare, la vecchiaia divenne per lei un orizzonte desiderabile. Tutto è andato bene per lui e ha felicemente compiuto 82 anni. pittore giapponese Katsushika Hokusaiautore onde incredibili, morto nel 1849 all’età di 88 anni, ha ammesso che dopo la sua vita nella pittura, non era soddisfatto del suo lavoro fino all’età di 70 anni. “A settantatré anni capii la vera natura degli uccelli, dei pesci e delle piante… A ottanta sarei molto avanzato e raggiungerei il senso più profondo delle cose; a cento sarei arrivato a un più alto, stadio indefinibile, ea centodieci, tutti avrebbero Punto, ogni riga, una vita propria”, scrisse. L’invecchiamento era per lui uno stadio di maggiore comprensione del mondo.

Per Ernest Hemingway, l’importante era rimanere attivi. Scrive che la parola “pensionamento” è la più disgustosa nella lingua “…” andare in pensione e rinunciare a carriere che ci rendono ciò che siamo equivale a essere mandati nella tomba”. Sfortunatamente, sottolinea Adler, per molti aziende, l’età dei lavoratori inizia a 50 anni, perché a quell’età sono candidati sicuri alla pensione in situazioni di organizzazione del lavoro.

L’autore chiede: “Stiamo imparando a invecchiare? Non credo, ma sperimentiamo dentro di noi una strana dialettica. Da una parte tutto ti spinge a mollare, a smettere di fare chiasso, a mollare; ma da una parte dall’altra, dici a te stesso che non devi lasciare il campo da gioco, e puoi persino convincerti che un accumulo di anni equivale a esperienza e prospettiva”. Una società che ha fatto dei giovani “un modello per tutta l’esistenza” non facilita le cose agli adulti attaccati all’idea di “eccesso” o di “spreco”. È vero che l’ascesa esponenziale dei “vecchi” nel mondo sviluppato potrebbe aver sottovalutato il galileo. In passato, quando raggiungere la vecchiaia era qualcosa di eccezionale, chiunque lo raggiungeva veniva ammirato. Oggi è la norma, anche se tutto indica che la curva al rialzo dell’aspettativa di vita non rimarrà piatta. Né è desiderabile, come ammette ragionevolmente Adler, avere la longevità in cattiva salute. La scrittrice lamenta la “discriminazione in base all’età” e la discriminazione sociale basata sull’età, sebbene riconosca che tutte le età subiscono discriminazioni di un tipo o dell’altro. Forse l’unica bussola che si muove nella zona della vecchiaia è quella che ci indica la strada per accettare l’età, senza rinunciare alla nostra identità, o permettere al mondo di negarcela.

viaggiatore notturno Laura Adler

Tradotto da Isabel de Michel

Editoriale Ariel, 2022

viaggiatore notturno Laura Adler

Tradotto da Isabel de Michel

Editoriale Ariel, 2022

192 pagine. 18,90€

