L’auto tedesca dal nome spagnolo che trionfa in Cina

L’auto tedesca più venduta della storia GolfVolkswagen più di 35 milioni di unità consegnate dal suo lancio nel 1974. Ma da qualche anno il modello Volkswagen più venduto al mondo non è più la Golf o Non c’è nessun altro modello che conosciamo in Spagna.

La Volkswagen è l’auto più venduta al mondo

L’auto più venduta dell’azienda tedesca Ha un nome spagnolo ed è commercializzato solo in Cina.È considerata una delle auto più popolari sul mercato. Stiamo parlando di Volkswagen Lavidauna berlina compatta a quattro porte prodotta dalla “joint venture” formata tra Volkswagen e Volkswagen Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).

Volkswagen Lavida

vw lavida, Leggermente più piccola della Passat europeaÈ stato lanciato nel mercato cinese nel 2008 e il suo nome deriva dall’acronimo spagnolo passione per la vita. In effetti, è rivolto a un tipo di pubblico con un tratto Stile di vita dinamico e moderno. Dal suo lancio 15 anni fa, è andato esaurito Più di cinque milioni di unitàQuasi tutti sono in Cina.

mercato cinese

Nel 2018 è apparso terza generazione, attualmente disponibile in Cina. Alto 4,67 metri Il suo design è ispirato a Volkswagen Arteon. È una delle tante berline economiche che il marchio tedesco vende insieme in Cina Sagittario e il Bora.

Le auto più vendute al mondo

Nel 2022 sono state vendute 361.900 unità della Volkswagen Lavida ed è stata l’auto tedesca più venduta al mondo, secondo i dati della società di consulenza Jato Dynamics, che colloca la berlina tedesca nella 21a auto più venduta ex a Nissan Qashqai. Le vendite sono diminuite del 16% rispetto all’anno precedente a causa della crescente popolarità dei SUV.

berline compatte o Berline medie È molto popolare in Cina e la Volkswagen Lavida è ampiamente utilizzata, ad esempio, da a Un gran numero di tassisti dal paese asiatico. Nel 2010 lo era L’auto più venduta in Cina con 251.615 veicoli consegnati, ma ora è stato superato da altri modelli come Toyota CorollaLui Nissan Sentra / SylphyLui honda cv e il Tesla Modello Y.

Dopo la Volkswagen Lavida, è stato il secondo modello più venduto dell’azienda tedesca Volkswagen Tiguan Allspace Con 311.800 unità immatricolate nel 2022, il 13% in meno rispetto all’anno precedente. Seguilo Volkswagen T-Roc Con 299.200 unità consegnate, in crescita del 2% rispetto allo scorso anno.

La quarta Volkswagen più venduta è Croce a T Con 295.600 nascite è la quinta Jetta / Sagittario Con 283.100 vendite. Lui GolfVolkswagen Si piazza al quinto posto con 260.400 unità immatricolate, il 3% in meno rispetto al 2021. Il sesto posto per PoloVolkswagen Con 230.900 consegne, più o meno lo stesso modello Volkswagen Bora (230.300 unità), un modello che non è stato commercializzato neanche in Spagna.

