L'autunno dell'Italia figura nell'esordio di Gonzalo Quesada

Lui La prima apparizione di Gonzalo Quesada Come Allenatore dell'Italia Era con A Sconfitta 27-24 contro l'Inghilterra Nello stadio Olimpica di Roma Nel primo appuntamento del Sei Nazioni. Ma quelli guidati dall'argentino hanno mostrato un quadro diverso e hanno dato speranza per l'atteso inizio. azzurro Nel mondo ovale.

Sì, bene L'Inghilterra ha ottenuto 31 over Dove si sono incontrate le due squadre Dal 1991 Finora lo è La prima volta l'Italia perde per soli 3 punti. Le sconfitte più vicine risalgono a 2008 e 2012, entrambi con quattro punti Rispettivamente con 23-19 e 19-15, entrambe su suolo italiano. IL 24 i punti segnati dall'Italia Lei Valore più alto Cosa che hanno ottenuto Contro l'Inghilterra Nella storia delle Sei Nazioni.

Un'altra interessante novità in termini di analisi è… Numero di tentativi. Ci sono quelli che sono guidati Quesada è riuscito a segnare 3 punti per i 2 dell'Inghilterra Che è stata una delle chiavi della vittoria con il gol di George Ford da 17 punti frutto di 5 rigori e una trasformazione.

IL Locale Sono andati avanti in classifica 17-14 all'intervallo E da ricordare Qualcosa di simile Prima della stessa squadra devi farlo Ritorno al 2012. In quell'occasione il vantaggio per 12-6 non è stato mantenuto e gli inglesi hanno ribaltato la situazione nel secondo tempo vincendo 19-15 sullo stesso campo dove si sono affrontati oggi.

dal lato Ingleselinea da 4 anni Senza potere Ottenere la vittoria nel primo appuntamento del Sei Nazioni. IL L'ultima volta Che se n'è andato con le braccia alzate alla prima apparizione in un torneo a cui ha partecipato 2019 con 30-22 per l'Irlanda All'Aviva Stadium di Dublino.