L’Avana e Washington intensificano il loro impulso diplomatico alla vigilia del Vertice delle Americhe | internazionale

tre settimane da top delle americhe Su invito del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Cuba ha lanciato un’offensiva diplomatica contro Washington per la sua possibile esclusione dall’incontro, così come contro Venezuela e Nicaragua, e gli Stati Uniti avvertono che dovrebbero affrontare le rivendicazioni di capi di stato come Messico, Honduras o Bolivia, che gli hanno chiesto di riconsiderare la sua posizione e invitare tutti gli altri, altrimenti non sarebbero presenti. Il Parlamento cubano ha considerato, lo scorso fine settimana, il veto degli Stati Uniti “un nuovo atto di aggressione degli Stati Uniti contro Cuba” senza “giustificazione”, mentre il presidente Miguel Diaz-Canel ha confermato sul suo account Twitter che “la nuova era augura al continente. Non riconosce l’esclusione”. “Invece di essere colpevoli di una politica di odio, gli Stati Uniti dovrebbero ascoltare i molti in America Latina che li invitano a ospitare un vertice onnicomprensivo”, ha aggiunto.

Washington non ha ancora emesso inviti ufficiali ai governi dei Paesi che parteciperanno al Summit delle Americhe, che si terrà a Los Angeles dal 6 al 10 giugno. Ma Vari funzionari americani Hanno già indicato che verranno chiamati solo paesi democratici e che Cuba, Nicaragua e Venezuela non soddisfano questi criteri.

Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha affermato che l’amministrazione Biden non esclude alcuni paesi, perché è il Vertice delle Americhe, non il Vertice di Washington. Secondo Rodriguez, il governo degli Stati Uniti sta tenendo un “vertice limitato ed esclusivo” perché “sotto la pressione di settori estremisti” e afferma che farlo è contro i suoi stessi interessi perché “esclude Cuba dalle discussioni su questioni come l’immigrazione occupa un posto importante nelle relazioni bilaterali e regionali”.“.

Nel confronto diplomatico con Washington, le posizioni dell’Avana sono state rafforzate dalla posizione di diversi leader della regione, a cominciare dai messicani. Andres Manuel Lopez Obradorche ha espresso il suo pieno sostegno a Cuba e ha persino chiesto “l’unità” tra i paesi delle Americhe per evitare eccezioni, insistendo affinché Washington inverta la sua politica di veto.

“Spero ancora che ci sarà una risposta positiva per tutti noi a partecipare. López Obrador ha detto la scorsa settimana, dopo aver ripetuto che non avrebbe partecipato al Vertice delle Americhe se i paesi fossero stati esclusi, anche se avrebbe inviato il suo ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, in rappresentanza del Messico.

Il nuovo presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha parlato in termini simili: “Se tutti i paesi non fossero qui, non sarebbe il Vertice delle Americhe”, ha affermato, mentre il presidente boliviano Luis Arce ha affermato che “un Vertice delle Americhe che escludendo i Paesi americani, non sarà un Vertice delle Americhe completo”. E se i Paesi fratelli continuano ad essere esclusi, non vi parteciperò”.

Il governo del Cile, Gabriel Borek, ha espresso una posizione simile: “Gli ultimi anni dimostrano che l’esclusione non ha portato a risultati in merito ai diritti umani in Venezuela, Nicaragua e Cuba”, ha affermato il ministro degli Esteri cileno Antonia Orejola in un’intervista al giornale. Terzo Domenica”. Tutti sanno qual è la carica di presidente. [Gabriel Boric] “Riguardo alla situazione dei diritti umani in quei Paesi e anche nel mio Paese”, ha aggiunto il ministro, particolarmente critico nei confronti di quelle che vedeva come violazioni da parte del governo nicaraguense, Daniel Ortega. “Quello su cui abbiamo insistito nei colloqui bilaterali e ciò che il presidente vuole è sperare che questo sia il vertice più ampio possibile”, ha aggiunto.

I paesi che compongono CARICOM (CARICOM), che inizialmente avevano affermato di sostenere un boicottaggio se ci fossero stati avversari, stanno ora discutendo una posizione comune dopo aver ricevuto pressioni da Washington, ha confermato il primo ministro del Belize John Briceno. , ha trasformato il capo di questa organizzazione. “Abbiamo detto che saremmo stati invitati solo se tutti fossero stati invitati, ma come tutti sanno, gli americani sono sottoposti a forti pressioni diplomatiche per convincerci a partecipare”, ha detto Briceño.

Il ministro degli Esteri cubano ha ritenuto che Joe Biden sarebbe stato “sorprendente”. Devia dalla politica che lui stesso ha difeso quando era vicepresidente Barack Obama, infine, non ha invitato Cuba al nono vertice delle Americhe. Al Jazeera aveva partecipato alle ultime due edizioni dell’incontro presidenziale, la prima nel 2015, a Panama City, dove si è Primo incontro storico Tra Obama e l’allora presidente cubano, Raul Castro, e nell’aprile 2018, a Lima, su invito dello stesso Donald Trump, il suo più grande nemico.

Secondo Rodriguez, “il paese che ospita il Summit delle Americhe non ha il diritto di imporre eccezioni arbitrarie” e, in tal caso, “si tratta di una decisione politicamente motivata che non ha basi se non false accuse e doppi standard per nascondere la sua vera natura, associati alla politica interna ed elettorale degli Stati Uniti”. Per L’Avana, escludere Cuba dal prossimo Vertice delle Americhe rappresenterebbe una grave battuta d’arresto storica rispetto ai vertici precedenti.

