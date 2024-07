Lavrov accusa ancora una volta le Nazioni Unite contro il sistema internazionale dominato dagli Stati Uniti

Martedì, al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato ancora una volta il sistema internazionale dominato dagli Stati Uniti e dal mondo occidentale, che “interpreta la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale in modo perverso e selettivo, in conformità con Istruzioni.” Dalla Casa Bianca.”

La Russia presiede il Consiglio di Sicurezza questo mese e ha deciso di tenere una sessione “ad hoc” sull’ordine globale dal titolo “Cooperazione multinazionale per un mondo più giusto, democratico e sostenibile”, uno degli argomenti diplomatici preferiti di Vladimir Putin.

Come di consueto in ogni apparizione di Lavrov alle Nazioni Unite, la Russia ha criticato la composizione del Consiglio di Sicurezza e la mancanza di rappresentanza di Africa, Asia e America Latina al suo interno, nonché l’eccessivo peso dei paesi occidentali nelle strutture esecutive del il Segretariato dell’ONU. Le Nazioni Unite circondano António Guterres.

Inoltre, ha attaccato il monopolio dell’Occidente (soprattutto statunitense ed europeo) sulle istituzioni finanziarie internazionali che “dovrebbe riflettere il vero peso dei centri di crescita e sviluppo non occidentali”.

Lavrov evoca George Orwell

Lavrov si è permesso di citare per i suoi scopi anche una frase tratta da “La fattoria degli animali”, romanzo di George Orwell considerato una feroce satira dell’Unione Sovietica di Stalin, in cui elogiava il carattere ammonitore della frase: “Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono uguali”. più uguali degli altri”. Secondo Lavrov, quella frase “preannuncia l’essenza di questo ordine mondiale”.

Il ministro russo ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti hanno “dichiarato il loro eccezionalismo” quando si tratta di regole globali – e hanno elencato le recenti risoluzioni del Consiglio a cui non hanno aderito – ma “chiedono anche obbedienza incondizionata dai loro alleati, anche agli alleati”. A scapito dei loro interessi nazionali”.

Il predominio degli Stati Uniti sul sistema globale è evidente – come ha spiegato il ministro – anche nelle priorità dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nelle misure commerciali contro la Cina o nel sistema di sanzioni economiche che colpiscono solo i paesi di America Latina, Asia e Africa, da cui “soffriamo le pratiche neocoloniali dell’Occidente”.

Poco prima che Lavrov parlasse davanti al Consiglio, e in attesa delle sue parole, l’ambasciatore dell’Unione Europea, Stavros Lambredinis, con il sostegno degli Stati membri dell’UE, ha letto una dichiarazione in cui sottolineava che era la Russia a “violare flagrantemente il diritto internazionale”. e commettere crimini di guerra”. Carta delle Nazioni Unite e mette in pericolo la sicurezza europea e globale” a causa della guerra in Ucraina e dei suoi attacchi contro i civili.

Ha poi invocato il ruolo dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, che “finanzia un quarto del bilancio ordinario delle Nazioni Unite e delle sue agenzie”, così come il 42% della cooperazione internazionale, e ha chiesto “coloro che affermano di essere multilaterali” ad intervenire. Aumentare i suoi contributi alle Nazioni Unite e alle sue agenzie.

Anche l’ambasciatrice americana, Linda Thomas-Greenfield, ha risposto a Lavrov esprimendo il suo rammarico per l’uso della “retorica russa divisiva e i suoi attacchi contro la struttura internazionale”, e ha ricordato “i paesi in via di sviluppo di cui la Russia ha a lungo utilizzato e abusato”.

La diplomatica ha affermato che il suo Paese pone tra le sue priorità di politica estera la protezione dei “diritti umani fondamentali, la libertà di credo e di religione e la libertà di riunione, indipendentemente da chi sei, dove sei nato o come preghi”. l’“ipocrisia” di un Paese che si permette di arrestare giornalisti o giocatori di basket per crimini ingiustificabili Può succedere in altri Paesi.