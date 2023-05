L’avvocato risponde al modulo I-220 A, parole e deportazione

Il giornalista Daniel Benitez ha parlato con l’avvocato Laura Jimenez di alcune delle principali incertezze per gli immigrati cubani negli Stati Uniti riguardo ai moduli I-220 A e I-220 B, alla libertà condizionale e ai rischi di espulsione.

Nel video condiviso sul canale Youtube Dal giornalista competente risponde ad alcune delle preoccupazioni dei follower del canale. Successivamente, forniamo ai nostri lettori un riepilogo delle informazioni più rilevanti che sono state rivelate.

S: Sono uscito con un punteggio di 220a, ho una domanda di asilo, cosa devo fare per presentare la domanda di soggiorno?

avvocato: Se sei in tribunale, dovrai presentare la domanda di soggiorno al giudice. Se hai la libertà vigilata, sei idoneo per legge alla residenza. Quello che facciamo in molti di questi casi è che quando abbiamo già il fascicolo di residenza, chiediamo un’udienza accelerata per un processo di residenza finale. In quaranta minuti sei pronto.

Skisa: Ci sono molte persone che sono preoccupate. Oggi leggo lettere che mi dicono “Ho un modulo I-220 A, una grazia condizionale, o ho una grazia scaduta”. Con questa nuova legge della Florida, quali sono i miei rischi? “

avvocatoPericolo per chi non viene perquisito alla frontiera o per chi è arrivato via mare e non si consegna mai. Non vi è alcun pericolo per la persona che è stata rilasciata con un I-220 A, o con condizionale o cauzione. La raccomandazione è di tenere conto del fatto che sei entrato nel territorio degli Stati Uniti per chiedere protezione in materia di asilo. Fai questo asilo il prima possibile.

avvocato: Per coloro che hanno ottenuto la libertà condizionale e hanno già un anno di presenza fisica, la raccomandazione è che facciano domanda anche per la residenza e non la lascino per dopo.

SCi sono persone che si preoccupano dei loro appuntamenti con l’ICE. “Ho il modulo I-220 A, lo cambieranno per un ordine di rimozione, sarò detenuto, mi espelleranno?”

avvocato: No, Ice in una situazione del genere non può decidere di cambiare la I-220 A con la I-220 B, se non ci sono circostanze che lo giustifichino. È una violazione costituzionale, senza che tu abbia subito un processo, senza un precedente ordine di espulsione o senza aver commesso alcun illecito, cambiano il tuo modulo in I-220 B.

S: La vera paura può essere favorevole?

avvocatoLa vera paura è positiva. Aiuta molto soprattutto per le persone con un I-220 A che stanno cercando di ottenere la libertà vigilata. Se riusciamo a ottenere la libertà condizionale, è con persone che temono in modo credibile e con persone che hanno fattori umanitari o di interesse pubblico nei loro casi, come medici, persone con problemi di salute, ecc.