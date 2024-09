Lawson tornerà in F1 per un periodo di sospensione ad Austin

Dopo Gran Premio di Singapore di Formula 1 2024La notizia che ha ricevuto maggiore attenzione è stata l’esonero di Daniel Ricciardo dalla squadra di Faenza, e Liam Lawson sostituirà l’australiano nel VCARB01 da Gran Premio degli Stati UnitiQuesta sarà la sua seconda occasione con la Nazionale italiana nel grande circus.

Novità su Daniel Ricciardo e Liam Lawson:

L’avventura del neozelandese è strettamente legata all’uscita di categoria del pilota, che la scorsa stagione fu costretto a utilizzarlo come risorsa dell’ultimo minuto dopo che l’otto volte vincitore della gara si infortunò nel Gran Premio d’Olanda. In un modo molto strano, è stato nello stesso evento sul suolo nordamericano che Daniel Ricciardo è tornato alla macchina dopo essersi ripreso dalla mano.

Adesso Liam Lawson diventerà ufficialmente un pilota, ma il suo percorso inizierà, non solo perché è salito in macchina dopo aver saltato più di metà stagione, ma perché Dovrai commettere una penalità di dieci posti sulla griglia di partenza per cambiare la power unit.

Nelle dichiarazioni esclusive al portale collegato a Motorsport.comMotorsport-Total.comconsulente in bevande energetiche, Helmut Marko“, e ha confermato: “La prima [carrera]Penso che non sarebbe rilevante perché prevede una penalità per il cambio del motore. “Dieci posti, non rende le cose più facili ad Austin.”

Quest’anno la Honda ha avuto qualche problema di affidabilità, non solo con la Red Bull, ma anche con Visa CashApp RB, e non è un caso che tutti i suoi piloti abbiano superato delle penalità. Max Verstappen e Yuki Tsunoda si sono comportati bene nel Gran Premio del Belgio, mentre Sergio Perez ha approfittato di una brutta qualifica per prendersi il sorpasso nella seconda parte della sessione.

Anche Daniel Ricciardo doveva essere punitoMa la sua squadra ha deciso di aspettare, così non ha brillato su quelle piste che necessitavano di più potenza. I faentini, invece, hanno scelto di farlo al Gran Premio degli Stati Uniti, una di quelle piste dove è possibile effettuare sorpassi per rispettare la penalità, quindi presumibilmente il nuovo socio dovrebbe partire dal retro della vettura. Gruppo.

Tuttavia, per il neozelandese, questo sarebbe sia un bene che un male, perché nonostante questo Dovrai rispettare dieci situazioni punitiveTutti gli occhi saranno puntati su di lui, e non si concentreranno solo sulle prestazioni pure, ma sulla sua costanza e capacità di riconoscere la vettura, soprattutto in un luogo dove non l’ha mai guidata prima.

Dietro le quinte, in realtà, è stato al simulatore per conoscere la vettura, così come la pista, ma oltre a ciò, ha potuto mettersi al volante in modo reale sia con la AT03 a Imola che con la RB20 a Monza nel ultima sessione di test per mettere a punto le gomme Pirelli subito dopo la gara sullo sterrato italiano.

