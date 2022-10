L’azienda è senza lavoratori e guadagna più di 14 milioni di euro all’anno

Quando Gary Brewer ha fondato la sua azienda nel 2007 con il suo partner Andrew Rogers Non pensavo sarebbe stato così redditizio. Sulla base della maggior parte degli imprenditori, man mano che la tua impresa cresce, avrai bisogno di più lavoratori per supportare l’attività, tuttavia, nel loro caso, era abbastanza diverso. BuiltWith, hanno firmato due imprenditori, non ce n’era bisogno Non c’erano dipendenti che venivano quotidianamente nei loro uffici per avere successo. Oggi guadagnano più di 14 milioni di euro l’anno e non hanno bisogno di nessun aiuto in più. Come hanno raggiunto questo obiettivo? Semplice, la tecnologia è il suo pilastro.

All’inizio, Brewer era nell’Area CConferenza di avvio a Sydney, la sua città natale, dove ha appreso due regole principali per costituire un’impresa. Da un lato, questo tipo di startup era alla portata di qualsiasi cittadino e, dall’altro, non gli piacevano le politiche aziendali o la necessità di promuovere il prodotto che voleva vendere. Mentre lavorava a tempo pieno in altre aziende, decise di prendere in considerazione Buon prodotto facilmente vendibile Con il passaparola, fai notare Web da 5 a 9. Ha lavorato ogni notte per quattro anni in parallelo a questo progetto fino a quando non ha ottenuto ciò che stava cercando.

Design tecnologico esclusivo

Ha iniziato a creare strumenti che facilitassero la creazione di pagine Web, ma alla fine non ha ottenuto ciò che stava cercando. Dopo aver sfogliato i codici di molte pagine web e aver scoperto i design più originali, gli è venuta un’idea Avvia la tua azienda online. Non sarebbe bello sapere quale tecnologia utilizza ogni sito web? Pensò mentre scopriva il suo obiettivo. Nasce così BuiltWith, azienda che inizialmente permetteva Scopri la tecnologia utilizzata dai concorrenti Per creare i propri siti web che hanno finalmente incorporato altre funzioni come l’analisi dei dati o l’e-commerce.

Con una versione a pagamento e una versione gratuita, Brewer ti consente di generare entrate significative. Inoltre, il suo Secondo la Guida ai domini online di AboutUs Le ha permesso di registrare più informazioni, il che ha fatto crescere la sua tecnologia. Il co-fondatore e consulente dell’azienda, Andrew Rogers, rimase affascinato dal progetto e presto incoraggiò Brewer a lasciare il suo lavoro quotidiano per dedicarsi interamente alla nuova attività. Sebbene Rogers avesse sempre lavorato in aziende con una grande forza lavoro, si rese conto che questa attività non era come le altre. secondo I clienti sono arrivati ​​direttamente e non ci sono stati molti passaggi intermediNon avevano bisogno di dipendenti per continuare a crescere.

Quando i clienti hanno dei dubbi sull’utilizzo del loro strumento, Brewer realizza un breve tutorial che consente loro di risolverlo e viene depositato in una sezione specifica in modo che i futuri acquirenti possano conoscerlo meglio. grazie a quello, BuiltWith viene creato automaticamente fuori dagli schemi E non hai bisogno di altri professionisti delle vendite o dell’assistenza clienti o anche di programmatori per esternalizzare il lavoro.