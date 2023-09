L’azienda X (Twitter) implementa la verifica basata sull’identità con la società israeliana Au10tix – Technology

Madrid, 15 anni (Portaltic/EP)

Alcuni utenti Premium hanno iniziato a vedere una notifica che li invita a verificare la propria identità utilizzando un documento ufficiale, come riportato da TechCrunch. Il processo, come menzionato da X, dura circa cinque minuti e richiede un’immagine del documento e un selfie dell’utente.

Questo avviso include anche il collegamento tra X e Au10tix, essendo quest’ultimo il fornitore della soluzione di sicurezza che consente la verifica. Si rileva inoltre che i dati biometrici possono essere salvati per un massimo di 30 giorni.

L’azienda raccoglie informazioni su questa procedura di verifica nel suo Centro assistenza da agosto, sebbene sia stata implementata ufficialmente solo ora. Attraverso questa procedura, mirano a “garantire che il titolare del conto sia una persona reale con un’identità valida”.

La verifica basata sull’identità non è disponibile in tutto il mondo in quanto non è attualmente accessibile nell’UE, nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito.