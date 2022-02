Lazio vs. Napoli – Resoconto partita – 27 febbraio 2022

Fabian Ruiz ha segnato uno splendido gol nei tempi di recupero per ottenere la vittoria dell'”Asino”, che è salito in vetta dopo il pareggio tra Inter e Milan.

Roma (EFEIl gol della Spagna di Fabian Ruiz ai supplementari ha dato Napoli prima Lazio (1-2) ed elevare alla guida l’intero Mezzogiorno serieDopo il pareggio tra Inter e Milan, nella ventisettesima giornata del campionato italiano.

Una partita tesa ed emozionante tra Napoli E il Lazio Che ha chiuso la domenica. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha avuto un’altra occasione d’oro per sfondare al primo posto. Milan e Inter hanno fallito ancora, ma questa volta il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo.

Sinistro di Fabian Ruiz al 93′ dal limite dell’area su passaggio dell’italiano. Lorenzo Insigneche non impressionò il portiere ‘laziali’, scatenò la follia dei napoletani allo Stadio Olimpico di Roma, che vide come nel 1988 l’attaccante spagnolo Pedro li privò del vantaggio, mettendo un pareggio a favore Lazio.

Uno degli eroi della partita era il capitano Insigne. La squadra “24” ha ricevuto un forte fischio dai suoi tifosi, dopo una prestazione sconsiderata, quando è stata sostituita contro il Barcellona nella partita che il Napoli ha perso 2-4 in Europa League allo Stadio Diego Armando Maradona. Ma questa volta è apparso l’italiano.

Al 61′ un potente tiro dal limite dell’area nel primo tocco che colpisce il palo, identico a Fabian ma dall’altra parte, è servito all’attaccante per liberarsi della prestazione contro il Barcellona, ​​per mettere a tacere le critiche . Riceve in questa stagione e prepara il terreno agli azzurri.

Dopo soli sette minuti, il capitano della squadra “partenopei” ha segnato lo 0-2, ma il VAR ha annullato il gol per fuorigioco. E quando sembrava che tutto sarebbe stato un pareggio e Napoli Sprecando un’altra occasione per passare in vantaggio, Insigne ha fermato il contropiede e ha trovato in vantaggio Fabian che ha mostrato tutta la sua capacità di raggiungere il 2-1 finale.

Con questo risultato gli uomini di Spalletti sono diventati leader e hanno pareggiato punti con il Milan e due punti con l’Inter, che ha una partita in mano. Da parte sua, il Lazio Perde il posto in Conference League a spese della Roma.