Le 10 auto elettriche più vendute in Italia nel 2022

Le vendite di auto elettriche in Italia dovrebbero raggiungere le 49.536 unità nel 2022. Il numero di auto pluriimmatricolate ha registrato un allarmante calo del 26,65% rispetto al 2021. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il marchio Tesla non domina il mercato italiano delle auto elettriche.

Il La quota di mercato delle auto elettriche in Italia è del 3,7%.. Questa tecnologia è superiore ad altre opzioni. Tra questi ci sono auto bi-fuel pronte per funzionare a GPL (Liquid Petroleum Gas). Le auto a benzina sono molto diffuse nel territorio italiano.

FIAT 500 sarà l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2022.

Qual è l’auto elettrica più popolare tra gli automobilisti italiani? Se prendiamo Classifica delle 10 auto più vendute in Italia nel 2022 Otteniamo più di una sorpresa se la confrontiamo con Catalogo elettrico più popolare da altri paesi europei. Diversamente da quanto avviene nella maggior parte del Vecchio Continente. Il marchio Tesla Le auto elettriche non dominano le vendite in Italia.

Il Vittoria a lui Fiat 500. L’elettrico compatto di FIAT è il modello più popolare. A notevole distanza, Il secondo posto è la Smart ForTwo. La microcar tedesca si è imposta Tesla Model Y era al terzo posto.

Alle porte della piattaforma abbiamo la popolarissima auto elettrica economica Dacia Spring. Ha fatto abbastanza bene da battere il suo concorrente più vicino, la Renault Twingo (5°).

classifica modello Vendita 2022 Uno Fiat 500 6.285 2 SmartForTwo 4.545 3 Tesla Modello Y 4.276 4 Dacia primavera 2.825 5 Renault Twingo 2.742 6 Peugeot E-208 2.122 7 Mini Cooper SE 1.561 8 VW ID.3 1.553 9 RENAULT ZOE 1.442 10 Peugeot E-2008 1.369

Per trovare l’utilitaria elettrica di segmento B più venduta, dobbiamo andare al sesto posto della classifica. Una posizione occupata dalla Peugeot e-208. Il titolo di compatta elettrica più apprezzata è andato alla Volkswagen ID.3, mentre Renault ZOE e Peugeot e-2008 si sono piazzate rispettivamente nono e decimo.