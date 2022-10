Le 5 migliori offerte di laptop aziendali che puoi acquistare per un periodo di tempo limitato

questa settimana, onore Ci dà praticamente tutto laptop Con le vendite difficili da ignorare sul tuo sito settimana del computer. I loro laptop leggeri ora hanno sconti fino a 300 euro, quindi se stai cercando un computer con cui lavorare quotidianamente, comodo da indossare e con un design molto preciso, dai un’occhiata alla nostra selezione delle migliori offerte.





Onore Magico Libro 16

a onore Abbiamo una squadra di fascia media leggera come libro magico 16 Viene fornito con un display IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD a 144 Hz e pesa 1,8 Kg. È specificamente dotato di un processore AMD Ryzen 5600H, con grafica integrata, 16 GB di RAM e hard disk SSD da 512 GB. Funziona con Windows 11 e ha un sensore di impronte digitali.

Di solito è € 999, ma in PC Week Honor lo lascia a noi 300 euro in menodi 699€ solito.







HONOR MagicBook 16 Laptop (Display IPS FHD da 16,1″ 144 Hz, AMD Ryzen 5600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD), corpo in metallo, sensore di impronte digitali, WiFi 6, tastiera spagnola, WIN11- grigio

Honor Magic Book 15

Solo 499€possiamo ottenerlo Libro d’onore della magia 15che è stato ridotto di € 270 da 799, ma è disponibile anche un coupon aggiuntivo di € 30, quindi risparmieremo € 300 in totale sul tuo acquisto.

In questo caso si tratta di un computer con schermo Full HD da 15 pollici che pesa 1,54 kg, esegue Windows 11 Home S di serie, monta un processore AMD Ryzen 5 5500U con grafica integrata, oltre a 8 GB di RAM e 512 GB SSD.







HONOR MagicBook 15 Laptop (Display IPS FHD da 15,6″, AMD Ryzen 5500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD), corpo in metallo ultraleggero, sensore di impronte digitali, tastiera spagnola, WIN11-Space Grey

Sharaf Magic Book 14

Un’altra buona opzione a un prezzo più che interessante è Sharaf Magic Book 14che rimane per noi in PC Weekpor 449€E il 200 euro di sconto Su alcuni già ribassati i precedenti 649, (il suo costo ufficiale è di 799 euro).

Questo modello pesa 1,38 kg, ha un display Full HD da 14 pollici, viene fornito di serie con Windows 11 Home e monta un processore Ryzen 5 5500U con grafica integrata, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. .







Honor MagicBook 14 Ryzen 5 5500U / Windows 11 Home / 8 GB + 256 GB /

Honor Magic Book X14

Abbiamo anche In particolare ridotto di 370 euroMi piace il team aziendale di fascia media Honor Magic Book X14. Questo modello pesa solo 1,38 kg e ha uno schermo HD da 14 pollici. È alimentato da un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione con grafica integrata, 8 GB di RAM, un disco rigido SSD da 512 GB e viene fornito anche con il sistema operativo Windows 10 di serie.

Ora possiamo solo averlo 399€poiché di solito ha un prezzo di 799 euro, ma con la riduzione di 370 euro che rappresenta, abbiamo Buono sconto di 30 euro colui il quale Ci permette di risparmiare 400 euro in totale nientemeno.







Honor MagicBook X14 – Laptop 14″ HD, custodia in alluminio leggero, 1,38 kg (Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10), laptop, sensore di impronte digitali, grigio, tastiera spagnolo READ Google Maps inizierà a mostrare il prezzo della commissione

Honor Magic Book X15

preparare file Honor Magic Book X15che ha uno sconto di circa 70 euro sui soliti 649, quindi resta a 329.

Questo computer entry-level è sottile e non troppo pesante (1,56 kg), ha un display HD da 15 pollici e monta un processore Intel Core i3-10110U di decima generazione, con grafica integrata, 8 GB di RAM e un disco rigido da 256 GB L’SSD che viene fornito anche con Windows 10 di serie e rimane







Honor MagicBook X15 – Laptop sottile HD da 15,6 pollici, corpo in alluminio leggero da 1,56 kg (Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Windows 10) Laptop, sensore di impronte digitali, tastiera spagnola

Altre offerte

