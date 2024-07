Le abitudini malsane di Kate Hudson e Matthew McConaughey sul set di Love and Treasure

Lui ascolta

Kate Hudson È stata confermata una voce che circolava da più di un decennio: quella Matthew McConaugheyil suo collega in Come perdere un ragazzo in 10 giorni (2003) e Amore e tesoro (2008) Non usa deodoranti e il suo odore corporeo è tanto distinto quanto forte.

L’artista ha parlato dell’argomento mercoledì nel programma Guarda cosa sta succedendo dal vivoQuando il conduttore Andy Cohen gli ha letto la domanda posta da un follower: “Era vero quel vecchio mito secondo cui lo hai costretto a usare il deodorante durante le riprese?” Amore e tesoro? Lungi dall’eludere la domanda, Hudson ha ribattuto senza riflettere: “No, non è vero. Non usa il deodorante e, tra l’altro, nemmeno io. “.

Matthew McConaughey e Kate Hudson hanno costruito un’amicizia fuori dallo schermo Eric Charbonneau – Getty Images Nord America

Tuttavia, nonostante abbia cercato di sdrammatizzare la situazione, compresa se stessa, man mano che la conversazione continuava ha finito per confessare: “ Ne sento l’odore a un miglio di distanza. E comunque, durante le riprese dovevamo essere molto vicini “.

La voce, tra l’altro, è iniziata dopo che McConaughey ha raccontato una strana richiesta di Hudson in un’intervista pubblicata dalla rivista Playboy. “ Portava sempre una roccia di sale, che è un deodorante naturale, e diceva: “Puoi metterlo, per favore?” Ma non l’ho mai usato. Niente acqua di colonia o deodorante “, esposto.

Ha aggiunto: “Tutte le donne della mia vita, compresa mia madre, mi hanno detto: il tuo profumo naturale è in primo luogo come il profumo di un uomo e, in secondo luogo, come te”. In un’altra intervista pubblicata dalla rivista People nel 2005, fece riferimento anche a questo problema e disse che non usava il deodorante da 20 anni perché “ Un uomo dovrebbe avere l’odore di un uomo Tuttavia, ha spiegato che fa la doccia più volte e si lava i denti cinque volte al giorno.

Cameron Diaz ha anche rivelato di non usare antitraspiranti

A rigor di termini, McConaughey non è l’unica star di Hollywood a dichiarare guerra al deodorante. Cameron Diaz ha ammesso a E! Notizia: ‘ Gli antitraspiranti sono molto dannosi per il nostro corpo “Non usarlo,” mi consigliò, “basta tagliarti i peli delle ascelle in modo da non trattenere l’odore. Hai un cattivo odore perché stai usando l’antitraspirante; questo mantiene tutto il cattivo odore dentro.”

Intanto Bradley Cooper sostiene che il corpo “si pulisce da solo”, raccontando a Esquire: “Non uso più il deodorante. Faccio spesso la doccia, forse aiuta. Al mattino e alla sera. E dopo che mi alleno, faccio la doccia. Quindi forse tre volte al giorno.”

Julia Roberts e Brad Pitt, due star che preferiscono non usare il deodorante

Un’altra star che ha ammesso di non usare il deodorante è Julia Roberts. l’eroe della storia Bella donna “Non uso davvero l’antitraspirante”, ha detto a Oprah Winfrey, “è un argomento che non mi piace condividere con molte persone, ma non ne ho mai usato uno.” E il suo amico Brad Pitt lo sta chiaramente seguendo i suoi passi: Secondo la guardia del corpo dell’attore, “Si rade le ascelle come farebbe una ragazza per ridurre al minimo ogni odore”.

Qualche tempo fa, il dibattito sulle sane abitudini delle star ha acquisito nuovo vigore quando Lo hanno detto Ashton Kutcher e Mila Kunis Non fanno il bagno ai loro bambini finché non “vedono” che sono sporchi. . A sua volta l’attore ha rivelato: “Mi lavo le ascelle e le cosce tutti i giorni e nient’altro”. Sua moglie, a sua volta, ha sottolineato: “Mi lavo il seno e le parti intime”.

Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno ammesso di lavarsi solo le ascelle e i genitali

Nel frattempo, Jake Gyllenhaal ha dichiarato a Vanity Fair: “ Trovo necessario fare la doccia sempre meno. Penso anche che ci sia un intero mondo di benefici per la tua pelle nel non fare la doccia. Ci puliamo naturalmente “.

Kristen Bell ha anche detto che non fa la doccia spesso per ragioni ambientali, spiegando: “La California ha avuto una siccità per sempre. È come una responsabilità verso l’ambiente. Non abbiamo molta acqua, quindi quando faccio la doccia, prendo il ragazze e spingetele lì con me così useremo tutti la stessa acqua della doccia.” .

