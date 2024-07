Il Congresso brasiliano ha emendato il disegno di legge Novo Encino Medio, eliminando l’obbligatorietà dello spagnolo nell’istruzione secondaria. Il disegno di legge è arrivato dal Senato, dove ha approvato l’insegnamento obbligatorio dello spagnolo come lingua straniera insieme all’inglese. Come ha affermato nel dibattito di Dorinha Zebra, relatrice del programma al Senato, l’obbligatorietà della lingua spagnola è una richiesta della comunità educativa, che aiuta a promuovere una maggiore integrazione in America Latina. Seebra afferma che il suo emendamento (della legge) ha consentito l’incorporazione interna di altre lingue di insediamento in determinati territori.

Le ambasciate di Francia, Italia e Germania fecero pressioni contro la Spagna, mentre le ambasciate ispano-americane fecero pressioni a suo favore. La disunità tra i paesi europei è sorprendente e il ruolo prudenziale dell’ambasciata spagnola viene ignorato. Molte voci latinoamericane e il movimento Fica Español hanno protestato e hanno chiesto a Lula di intervenire a favore della Spagna.

Il Brasile aveva già una legge spagnola tra il 2005 e il 2017 che stabiliva l’obbligo di parlare spagnolo come seconda lingua straniera. La legislazione spagnola corrispondeva a una spinta diplomatica della leadership di Lula e del Partito dei Lavoratori per l’integrazione latinoamericana e il riavvicinamento con la comunità iberoamericana. Il suo ritiro corrispondeva a un movimento nella direzione opposta: un allontanamento regionale e un riavvicinamento agli Stati Uniti.

La legge spagnola in Brasile ha stabilito la materia linguistica dello spagnolo come lingua straniera: “L’insegnamento della lingua spagnola, offerta obbligatoria per la scuola e iscrizione facoltativa per gli studenti, sarà gradualmente inserito nell’intero curriculum dell’istruzione secondaria.” La legge è stata abrogata dal presidente Michel Temer a favore di un’altra “Il curriculum dell’insegnamento secondario comprenderà obbligatoriamente lo studio della lingua inglese e potrà facoltativamente, preferibilmente, o offrire lo spagnolo, secondo la disponibilità di offerte, luoghi e orari definiti dagli organismi didattici.”