Le anteprime arriveranno su Netflix, Prime Video e altro questo fine settimana del 9 giugno | Smart TV

Inizia un nuovo fine settimana giugno 2023 E le piattaforme di streaming video, come di consueto, ne hanno preparate diverse il primo spettacolo Quindi non ti annoi quando sei a casa. Ti mostriamo il meglio Serie e film Puoi godertelo sulla sedia del tuo salotto.

Una delle opzioni che dovresti valutare da non perdere se hai un account Netflix è la premiere della serie animata (non per bambini). Questo mondo non mi renderà una persona cattiva. È una delle anteprime consigliate e arriva sulla piattaforma il 9 giugno. La trama segue le orme di un giovane che torna nella sua città natale, solo per trovare una realtà completamente trasformata, dove tutto ciò che conosceva e amava è cambiato drasticamente.

In questo difficile scenario, il protagonista Affronta una serie di sfide e dilemmi che metterà alla prova la tua personalità e i tuoi valori fondamentali. Tuttavia, mentre la trama si svolge, Zerocalcare, una figura influente e saggia, entra in scena per offrire al giovane la sua guida e la sua saggezza.

Se quello che vuoi è goderti un film divertente questo fine settimana, arriva Prime Video Credo III. Essendo salito ai vertici del mondo della boxe, Adonis Creed ha visto notevoli progressi sia nella sua carriera che nella sua vita personale. Tuttavia, il suo percorso prende una svolta inaspettata quando un amico d’infanzia ed ex prodigio di boxe, Damian (interpretato da Jonathan Majors), esce dall’oscurità dopo aver scontato una lunga pena detentiva.

Il ritorno di Damian rappresenta una grande sfida per Adonis Creed, che si sente obbligato a dimostrare che il suo amico merita una possibilità di redenzione sul ring. Ma Il confronto tra questi due vecchi amici Va oltre la semplice battaglia sportiva. Puoi guardare questo film dal 9 giugno.

Il resto dei numeri per la settimana del 9 giugno 2023

Ecco l’elenco delle opzioni da non perdere questo fine settimana se non hai molti piani all’orizzonte:

Netflix

HR: la seconda stagione debutterà il 9 giugno

Settimane magiche: anteprime il 9 giugno

House Dogs: la prima stagione debutterà il 9 giugno

Deck: Killer’s Signature: in anteprima il 9 giugno

Sii te stesso: anteprime il 9 giugno

Primo video

The Lake: la seconda stagione debutterà il 9 giugno

HBO Max

I primi cinque: anteprime il 9 giugno

+ AppleTV

The Crowded Room: la prima stagione debutterà il 9 giugno

Movistar Plus +

Halloween: The End: anteprime il 9 giugno

Triangle of Sorrow: anteprime il 10 giugno

Cut!: in anteprima l’11 giugno

